  1. استانها
  2. همدان
۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

بازسازی حمام قجری در همدان آغاز شد

بازسازی حمام قجری در همدان آغاز شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی پروژه مرمت و احیای حمام قجری محله حاجی‌ همدان گفت: با اختصاص 900 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی مرمت و بازسازی حمام قجری همدان آغاز شده است.

امین تاج بخشیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه 200 میلیون تومان دیگر اعتبار برای بازسازی این اثر تاریخی نیاز است، پایان بازسازی را یکساله و در دو مرحله پیش بینی کرد.

وی اظهار داشت: مرحله نخست شامل کف‌ سازی، ‌بازپیرایی گربه‌‌ رو و آتش‌روها، بدنه‌ سازی و اجرای کفش‌ کن‌های سربینه‌ حمام را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه این حمام در سال 1387، به قیمت 190 میلیون تومان از مالک آن خریداری شد، گفت: حمام محله حاجی‌ از بناهای تاریخی و زیبای شهر همدان در دوره قاجار است که در مساحتی افزون بر 800 متر‌مربع ساخته شده است.

تاج بخشیان افزود: این حمام در دو بخش زنانه و مردانه شامل سربینه، میان در، گرم خانه و خزینه های آب سرد و گرم است و بیشترین مصالح مصرفی بکار رفته در این اثر تاریخی آجر، سنگ های لاشه ای و ساروس است که بر روی دیوار های جانبی و ستون های سنگی استوار است.

وی ادامه داد: سقف حمام به وسیله قوس‌های پنج و هفت کند با دهانه‌های مختلف از یک و نیم تا چهار متر اجرا و برای پوشش فاصله بین قوس‌ها از گنبد استفاده شده ‌است

مدیر اجرایی پروژه مرمت و احیای حمام قجری محله حاجی‌ همدان یادآور شد: این اثر تاریخی دارای شش طاق نما است که دو به دو با هم قرینه‌اند، پی بنا نیز از سنگ است و در ساخت آن آجر قوامی و ملات ساروج به کار رفته است.

کد مطلب 1142355

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها