به گزارش خبرگزاری مهر، "ایاد علاوی" نخست وزیر اسبق عراق در گفتگو با هفته نامه اشپیگل با انتقاد شدید از رفتار کشورهای غربی در منطقه اظهار داشت: سیاست غرب در منطقه اشتباه است.

وی افزود: آمریکا، ناتو و کشورهای اروپایی باید در استراتژی خود در کل منطقه از آسیای مرکزی تا خاورمیانه تجدید نظر کنند.

ایاد علاوی با اشاره به جنگ افغانستان و با تاکید بر اینکه در این جنگ نه تنها طالبان و القاعده مغلوب نشدند بلکه قدرتمند تر شدند خاطر نشان کرد که تمام تصمیمات و اقدامات غرب در مبارزه با تروریسم اشتباه است.

وی همچنین درباره عراق اظهار داشت: افزایش خشونت در عراق امری تصادفی نیست بلکه یک روند سیستماتیک دارد. گروههای خشونت جدید در حال شکل گیری است. در این میان عقب نشینی نیروهای آمریکایی از نظر سیاسی امری مهم است اما بر مبنای هیچ اساس سیاسی انجام نمی شود چرا که درنیروهای امنیتی عراقی هیچ بازسازی و توانمند سازی شکل نگرفته که مسئولیت کشورشان را به تنهایی بر دوش گیرند.

وی افزود: عراق به نقطه ای رسیده که هیچ کس دیگر به آن اعتماد ندارد و آینده این کشور و کل منطقه در خطر است.

