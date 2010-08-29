66 عنوان شغلی زیان آور در گلستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه چهارمین جلسه کمیته بدوی بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور استان افزود: در این جلسه درخواست 32 نفر از متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد بویژه در بخش معادن و شرکت های تولید آجر ماشینی استان در قالب 92 شغل مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: از این تعداد ، 66 عنوان شغلی توسط اعضای کمیته تأیید و به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تشخیص داده شده است.

نوروزی بیان داشت: چهارمین جلسه کمیته بدوی بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور استان در سال 89 در راستای اجرای آئین نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحدۀ قانون اصلاح تبصرۀ 2 الحاقی مادۀ 76 قانون تأمین اجتماعی در محل اداره کل کار و امور اجتماعی استان گلستان تشکیل شد .

مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان گفت: در این نشست نمایندگان اداره کل کار و امور اجتماعی ، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، اداره کل تأمین اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان استان حضور داشتند.