9 هزار نفر در کلاسهای هلال احمر همدان شرکت کردند

مهدی رشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: از تعداد 9 هزار و 981 شرکت کننده در رشته‌های مختلف آموزشی و ورزشی، دو هزار و 784 نفر از مراکز استان و بقیه در شهرستان‌ها عضو شده‌ و از این فرصت بهره کافی را برده‌اند.

رشادی با بیان اینکه برای پر کردن اوقات فراغت جوانان همانند سال‌های گذشته کلاس‌های آموزشی در رشته‌های مختلف فنی وحرفه‌ای، ورزشی و امداد و کمک‌های اولیه تشکیل شد، اظهار داشت: اعزام اعضای جوان به اردوهای زیارتی و سیاحتی، بازدید از آثار مختلف فرهنگی، تشکیل کاروان‌های نیکوکاری و انجام فعالیت‌های بشردوستانه، برگزاری مسابقات و جشنواره‌ها از دیگر برنامه ها بوده است.

مهدی رشادی با اشاره به حضور مناسب شرکت‌ کنندگان در این کلاسها خاطرنشان کرد: شهرستان های تویسرکان با 984 نفر و ملایر با 767 نفر بیشترین استقبال‌کننده را داشته که اسامی شرکت‌کنندگان به تفکیک خواهران و برادران وارد سامانه کشوری اوقات فراغت جوانان در کشور شده است.