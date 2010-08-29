شش پروژه عمرانی در نهبندان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فرماندار نهبندان صبح یکشنبه در مراسم افتتاح این پروژه ها تصریح کرد: پس از انقلاب اسلامی خدمات و اقدامات زیادی برای مردم به ویژه در روستاها انجام گرفته شده است که قابل مقایسه با دوران قبل از انقلاب نیست.

حسین شرافتی هفته دولت را فرصتی مناسب برای گزارش خدمات دولت از طرف مسئولان به مردم دانست و تصریح کرد: این هفته را می ‌توان یکی از افتخارات انقلاب اسلامی ایران برشمرد و مردم جامعه باید از اقدامات انجام شده دستگاه‌های اجرایی مطلع باشند.

فرماندار نهبندان تاکید کرد: هفته دولت یادآور فداکاری‌های فرزندان پاک و گرانقدر انقلاب و احیا کننده روزهای پرشور خدمت‌گذاری شهیدان رجایی و باهنر است.

رئیس کمیته امداد امام خمنی (ره) شهرستان نهبندان نیز در مراسم افتتاح چهار واحد مسکونی مددجویی روستای چاهداشی این شهرستان گفت: هر واحد با 55 متر زیر بنا و اعتباری بالغ بر نه میلیون تومان احداث شده است.

وی تاکید کرد: این واحد ها برای ساکنان مناطق روستایی صعب العبور که به شهرک جدید چاهداشی مهاجرت کرده اند با 360 میلیون ریال اعتبار ساخته شده است.

رئیس اداره برق نهبندان در این مراسم خاطرنشان کرد: از ابتدای سال گذشته عملیات تعدیل روشنایی بلوارها، معابر و خیابان‌های شهر نهبندان در دستور کار قرار گرفت که هم اکنون بیش از 95 درصد معابر، بلوارها و خیابان‌های شهر نهبندان با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال تعدیل روشنایی شدند.

محمدرضا عبدی شهرستان نهبندان را در طرح تعدیل روشنایی در سطح خراسان جنوبی پیشگام دانست و افزود: با انجام عملیات تعدیل در سطح شهر بیش از 300 کیلو وات صرفه‌جویی در مصرف برق ایجاد شده است.

پروژه تامین برق شهرک روستای چاهداشی با اعتبار 500 میلیون ریال، تخت‌های ویژه بیمارستان شهید آتشدست با اعتبار 400 میلیون ریال، دستگاه مولد اکسیژن با اعتبار 700 میلیون ریال، و تسطیح و یکپارچه‌ سازی اراضی کشاورزی در چاهداشی با اعتباری بیش از یک میلیارد و 620 میلیون ریال و طرح تعدیل روشنایی چهار بلوار نهبندان با اعتبار 450 میلیون ریال افتتاح شد.