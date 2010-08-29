طرح ساماندهی 56 نقطه حادثه خیز آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نقده، علیرضا رحمان زاده پیش از ظهر یکشنبه در آئین آغاز عملیات احداث تقاطع غیر همسطح سراهی محمدیار شهرستان نقده افزود: این طرح از مصوبات دور نخست سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی بوده که در قالب اجرای طرح ساماندهی 56 نقطه حادثه خیز در محورهای ارتباطی استان اجرا می شود.

وی هدف از احداث طرح تقاطع غیرهمسطح سه راهی محمدیار را افزایش ضریب ایمنی جاده ارتباطی منطقه و بهبود وضیعت ترافیک محور ارومیه- مهاباد عنوان کرد و بیان داشت: عملیات اجرایی این طرح با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال طی مدت 18 ماه انجام می شود.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی غاز عملیات احداث و تکمیل بزرگراه سه راهی محمدیار، دارلک - میاندو آب و بزرگراه تمرچین به سه راهی محمدیار و اتصال آن به شهرستان بناب در آذربایجان شرقی را از جمله طرحهای آماده اجرا طی آینده نزدیک عنوان کرد.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به اجرای پروژه احداث تقاطع غیر همسطح محمدیار، گفت: با توجه به حجم مبادلات کالاهای غیر نفتی از مرز تمرچین و موقعیت خاص شهرستان نقده و محمدیار در مسیر ترانزیت تجاری کشور، اقدامات ویژه ای برای توسعه منطقه و محورهای ارتباطی آن در دست اجرا است.

وحید جلال زاده احداث بزرگراه محمدیار به تمرچین و اتصال شبکه ریلی تمرچین- محمدیار به مسیر راه آهن مراغه - میاندوآب - ارومیه و راه اندازی بازارچه مرزی نقده - اشنویه ر از جمله طرحهای توسعه این منطقه برشمرد.

علی زنجانی حسنلویی نماینده مردم شهرستان نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی نیز در این آئین طرح احداث بازارچه مرزی نقده، اشنویه را از جمله انتظارات مردم این منطقه عنوان کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان جهت اجرایی شدن این طرح شد.

حسین یوسفی فرماندار نقده هم در ادامه با اشاره به اینکه طی هفته دولت امسال پروژه های عمرانی و تولیدی به ارزش بیش از 73 میلیارد ریال در نقده به بهره برداری می رسد، افزود: آسفالت راه روستایی پنج روستا، تامین آب شرب محمدیار، واحد گشتارگاه صنعتی طیور، ‌تامین روشنایی سد حسنلو و چند طرح کشاورزی را از جمله این پروژه های عنوان کرد.