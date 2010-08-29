به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات قرارداد علی دایی و فدراسیون فوتبال ماه هاست به یکی از سوژه های اصلی فوتبال تبدیل شده و با وجود مصاحبه هایی که طرفین در دفاع از حقانیت خود انجام داده اند، تاکنون نتیجه مشخصی حاصل نشده و علی دایی تاکید کرده اگر نتواند حقش را در داخل بگیرد به فدراسیون بین المللی فوتبال شکایت خواهد کرد.

آخرین وضعیت پرونده علی دایی و فدراسیون فوتبال حاکی از آن است که کمیته استیناف علی دایی را بازنده این پرونده اعلام کرده اما سرمربی پیشین تیم ملی با ارائه اسناد و مدارک جدید همچنان خود را محق دریافت مطالباتش می داند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در تازه ترین اظهار نظر خود در این مورد گفت: بزودی با علی دایی بر سر یک میز می نشینیم و مشکلات حقوقی قرارداد وی را حل می‌کنیم. علی دایی آدم اهل منطقی است به شرطی دیگران او را تحریک نکنند!

دبیر کل فدراسیون فوتبال در مورد مذاکرات فیرات دستیار دایی در تیم ملی با رایموند کالموند دستیار تیم لورکوزن آلمان برای خرید لباس از شرکتهای آیداس و پوما گفت: آقای دایی گفته‌اند سه ماه بدنبال یک نامه برای این مذاکره بوده اند ایشان به خوبی می دانند که این مسایل مربوط به فدراسیون فوتبال است و دلیلی نداشت ما نامه ای به دستیار آقای دایی برای مذاکره با شرکتهای خارجی آیداس و پوما بدهیم.

وی ادامه داد: ما قبل از سرمربیگری علی دایی در تیم ملی بوسیله آقای دکتر غفاری رئیس امور بین الملل و آقای درخشان رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون با هر دو این شرکتها برای تهیه لباسهای تیم ملی فوتبال مذاکراتی داشتیم که آنها تمایلی به این کار نشان ندادند و از طرفی هم نمی خواستیم با شرکت آمریکایی نایک به خاطر ماهیت آن مذاکره کنیم در نتیجه به سراغ شرکتهای داخلی و از جمله شرکت مسعود آل محمد که متعلق به آقای دایی است رفتیم.

نبی که شنبه شب در برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو حضور یافته بود در مورد علت انتخاب شرکت دایی برای تامین لباس تیم ملی و بدهی فدراسیون فوتبال به این شرکت اضافه کرد: ما به جهت کمک به تولیدات داخلی و عرضه آنها در سطح مسابقات ملی معمولا به توافقاتی بین فدراسیون و این تولیدی ها می رسیم و شیوه کار هم به این شکل است که ما به این شرکتها تقاضایی می دهیم و براساس آن این شرکتها اقدام به تامین لباس برای تیمهای ملی فوتبال می کنند.

دبیر کل فدراسیون فوتبال با رد ادعای علی دایی مبنی براینکه پولی به شرکت تولیدی وی داده نشده است گفت: طبق اسناد فدراسیون فوتبال شرکت آقای دایی بستانکار هستند و سندهای مالی آن هم موجود است و فدراسیون هم با توجه به بودجه ای که در اختیار دارد بخشی از طلب های ایشان مربوط به سالهای گذشته را تسویه کرده است و باقی طلب علی دایی هم در حسابرسی سالانه فدراسیون موجود است.

مهدی محمدنبی در پاسخ به این سوال که آیا قرارداد شرکت علی دایی با فدراسیون ارتباطی با سمت وی در تیم ملی فوتبال داشت افزود: تا جایی که من اطلاع دارم از هشت سال قبل فدراسیون فوتبال با تولیدی آقای دایی کار می کرده و فدراسیون فوتبال هزینه لباسها را پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: فدراسیون فوتبال با شرکتهای مختلف کار می کند و به آنها بابت پیراهن و سایر البسه تیم ملی پول پرداخت می کند تنها در یک مورد تولیدی مجید در مقطعی که آقای قلعه نویی سرمربی تیم ملی بود و همین طور به خاطر تمایل بازیکنان تیم ملی برای استفاده از تولیدات این شرکت، به خاطر معرفی برند خودش از فدراسیون فوتبال پولی نگرفت و ۶۰ میلیون تومان البسه در اختیار تیم ملی گذاشت.

دبیرکل فدراسیون فوتبال دخالت بازیکنان تیم ملی را در انتخاب برند لباس طبیعی دانست و گفت: از سالهای گذشته این موضوع وجود داشته و نظر بازیکنان برای تهیه لباس تیم مد نظر بوده است.

مهدی محمد نبی در مورد بازخواست شدن ابراهیمی سرپرست وقت تیم ملی به خاطر کوتاهی در امضای متمم مورد نظر فدراسیون فوتبال در موضوع قرارداد دایی هم گفت: ایشان بلافاصله این موضوع را به کمیته تیمهای ملی گزارش کردند و این موضوع مصادف شد با بازی عربستان و برکناری آقای دایی و پیگیری نشد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال با اعلام خبر نشست قریب الوقوع فدراسیون و علی دایی گفت: تقاضایی از طرف سازمان تربیت بدنی مطرح شده است و انشاالله با موافقت آقای کفاشیان این نشست بزودی برگزار می شود.

نبی در مورد رای کمیته استیناف فدراسیون مبنی بر رد ادعای دایی هم گفت: این کمیته از افراد خبره و آشنا به مسایل حقوقی تشکیل شده و به نظر من عدالت را رعایت کرده اند.