پروژه 24 واحدی مسکن مهر در شهمیرزاد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شهمیرزاد، این واحد های مسکونی صبح یکشنبه با حضور استاندار و مسئولان استان در شهمیرزاد به بهره برداری رسید.

این واحد های مسکونی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته شده و تمام افراد و متقاضیان این واحد ها واجد شرایط مسکن مهر هستند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان در این آیین به نصب انشعابات آب، برق و گاز در این واحد ها در اولین فرصت اشاره کرد و گفت: مقدمات نصب انشعابات انجام شده است.

عباس رهی استاندار سمنان قبل از افتتاح این طرح با تاکید بر اینکه باید در اولین فرصت انشعابات برق، آب و گاز هر واحد نصب شود، گفت: با شناختی که از مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان دارم این پروژه را افتتاح می کنم.

وی با اشاره به اینکه وقتی یک پروژه افتتاح می شود مردم باید از آن بهره برداری کنند، گفت: زمانی این پروژه مسکونی افتتاح می شود که مردم در آن اسکان یابند.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه در گذشته افتتاح یک مرکز بهداشتی و درمانی را به دلیل تکمیل نبودن کامل به یک زمان دیگری موکول کرده بود، گفت: امیدواریم این افتتاح نیز فرمایشی نباشد و مردم هرچه سریعتر در آن اسکان یابند.

استاندار و هیئت همراه همچنین در سفر امروز خود به شهمیرزاد عملیات ساخت 96 واحد صنعتی ساز این شهر را نیز آغاز کردند.

عباس رهی در این آیین با تاکید بر اینکه این طرح باید تا پایان سال نهایی و به بهره برداری برسد، گفت: ساخت مسکن در کشور نباید تعطیل شود و باید در سه شیفت پیمانکاران کار کنند.

معاون عمرانی استاندار، فرماندار مهدی شهر، ائمه جمعه شهمیرزاد و آرادان، شهردار و اعضای شورای شهر و بخشدار شهمیرزاد، مدیران کل مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیر امور شعب بانک مسکن استان سمنان در این آیین حضور داشتند.