سئوال از متکی درباره واگذاری اختیارات وزارت خارجه به افراد غیرمرتبط

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سئوال الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس از وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه نقش شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در آزادسازی مشروط آقایان معصومی نژاد و دمیرچی لو چه بوده است، از سوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در صحن علنی قرائت شد و همچنین نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در این زمینه مطرح شد.

در ادامه منوچهر متکی وزیر امور خارجه برای ارائه توضیحات و پاسخ به سئوال نادران در جایگاه حاضر شد.

الیاس نادران نیز در بیان توضیحات خود درباره سئوال از وزیر امور خارجه ضمن گلایه از توضیحات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه سئوال از وزیر مبنی بر اینکه کمیسیون در تشکیل شورای عالی ایرانیان و ادامه کار آن مغایرت قانونی و اقدامات مداخله آمیزی مشاهده نکرده است، گفت: آیا کمیسیون اقدامات مداخله آمیزی مشاهده نکرده و احساس هم نکرده است.

وی ادامه داد: به استناد مصوبه ای که وزارت امور خارجه فرستاده است ستاد مربوط به ساماندهی امور ایرانیان خارج از کشور مصوبه هیئت وزیران است و آنچه که امروز محل سئوال است شورای عالی ایرانیان خارج از کشور است و این موضوع که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفته است این شورا وجاهت قانونی دارد و جواب وزارت خارجه قانع کننده است، بگویند که شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در کجا مصوب شده است و مصوبه کدام مرجع قانونی را دارد.

نادران ادامه داد: اینکه ستادی که دبیرخانه آن در وزارت امور خارجه بوده است و دبیرخانه آن تمام امور اجرایی را برعهده داشته ، چه ارتباطی با شورای عالی ایرانیان خارج از کشور دارد؟

وی افزود: این ارتباط در کجاست که این شورا برای اداره امور خود دهها شورای دیگر و زیر مجموعه دیگر تشکیل داده است.

نادران تاکید کرد: این اقدام شورای عالی ایرانیان مقیم خارج از کشور صراحتا با مواد 139 تا 145 قانون برنامه چهارم که اضافه کردن تشکیلات دولتی را منع کرده و ایجاد تشکل های جدید را مگر با اجازه مراجع قانونی از محل ظرفیت های موجود منع کرده است مغایر دارد.

وی تاکید کرد: آنچه امروز محل بحث است دفاع از حیثیت مجموعه وزارت امور خارجه و کارشناسان و مدیران این مجموعه است چراکه با تشکیل این شورا و با اختیاراتی که گرفته است و اقداماتی که این شورا انجام داده است وزارت امور خارجه از خاصیت افتاده است ، کارشناسان و مدیران و سفرا از موضوعیت افتاده اند.

نادران ادامه داد: گلایه من از این است که چرا آن روز که در اردیبهشت ماه امسال من این سئوال را از وزارت امور خارجه پرسیدم نمایندگان مجلس در کمیسیون امنیت ملی پیش بینی اتفاقات چند ماه گذشته را نکردند.

وی ادامه داد: همایشی که به نام ایرانیان مقیم خارج از کشور تشکیل شد و باعث وهن نظام شد و اتفاقاتی افتاد که دون شان نظام جمهوری اسلامی است.

نادران گفت : آنچه که امروز به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خاورمیانه و بخش های دیگر مطرح است نیز معلوم نیست از کجای قانون اساسی استنباط شده است ، اگر مستندی از اصل 137 است ساز و کار خودش را دارد باید اختیارات آن مشخص باشد و موضوع آن مشخص باشد و یک مسئله مسئله اضطراری باشد در حالیکه که این سئوال پیش می آید که چه اضطراری اکنون پیش آمده است.

وی تاکید کرد: بحث در این است که شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که فقط مصوبه تشکیل ستاد را دارد و نه شورای عالی، از اختیاراتی برخوردار شده که نه تنها اختیارات وزارت امور خارجه را دارد که فراتر از آن تصمیم گیری می کند.

نادران با اشاره به وقایع همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور افزود: اگر بناست این شورا و افراد معلوم الحالی که دارند آنجا فعالیت می کنند این کار را اداره کنند بهتر است همان آقا را وزیر امور خارجه بگذارند و وزیر امور خارجه بعد از اینکه مصوبه قانونی گرفت بشود رئیس شورای عالی ایرانیان تا ما بدانیم که باید از چه کسی سئوال بپرسیم و چه کسی مسئولیت دارد.

وی ادامه داد: موضوع این است که آیا ما می خواهیم دستگاه دیپلماسی کشور را بی خاصیت کنیم؟ دستگاهی که وظیفه ذاتی آن دفاع از حقوق ایرانیان خارج از کشور است را معطل کردیم و یک شورایی را متشکل از مجموعه ای از افراد تشکیل داده ایم و از راههای مختلف برای آن زیر مجموعه درست کردیم و آن را در نهاد ریاست جمهوری قرار داده ایم و انگار در این کشور هر مسئولیتی قرار است محول شود اول باید به آن آقا داده شود و بعد به دیگران .

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه باید مشخص شود تا چه میزان اختیارات در کشور جابه جا می شود، افزود: موضوع این است که ما می خواهیم مقدرات کشور را دست چه کسانی بسپاریم و من نسبت به این جابه جایی و تنفیذ مسئولیت ها اعتراض دارم.

نادران ادامه داد: سئوال من این است که باید پیگیری شود این روند جابه جایی ها به کجا می خواهد بیانجامد. آقای وزیر به ما بگویند که بناست این اختیاراتی که دائما از وزارت امور خارجه سلب می شود و به افراد خاص داده می شود تا کجا پیش می رود.

وی افزود: الان وزیر امور خارجه باید برای نصب سفرا با نمایندگان ویژه رئیس جمهور هماهنگ کنند یا با آقای رئیس جمهور؟ همچنین برای پرداختن به امور جاری وزارتخانه ها در این محل هایی که مشخص شده، خاورمیانه، افغانستان، آسیا و این بخش هایی که نماینده مشخص شده است، و تمام اختیارات هیئت دولت به این افراد تفویض شده ، آیا اینها به جای هیئت وزیران می توانند تصمیم گیری کنند، وزیر امور خارجه باید با اینها هماهنگ کند.

نادران افزود: یعنی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را تعطیل می کنیم و وظایفشان را می دهیم به این نمایندگان ویژه و آیا اینها بناست که تشکیلات جدیدی را ایجاد کنند.

وی ادامه داد: این افراد می توانند موضع گیری هایی را انجام دهند که همچون گذشته منجر به اختلافات میان ما و کشورهای برادر و دوستمان شود و یک مشت خزعبلات تحویل می دهند که موضع نظام تلقی می شود به این دلیل که اینها نماینده ویژه رئیس جمهور هستند.

نادران افزود: افرادی که نماینده ویژه رئیس جمهور در بخش های مختلف از جمله خاورمیانه و ...هستند باید بفهمند که چه می گویند و راه و رسم دیپلماسی را درک کرده باشند و در این زمینه آموزش دیده باشند.

در ادامه صحبت های نادران ، متکی وزیر امور خارجه که پیش از این نیز پاسخ هایی را به مباحث نادران داده بود و نادران قانع نشده بود توضیحات جدیدی را ارائه داد و گفت: مطالب اکنون که آقای الیاس نادران مطرح کرده است بعد ازمطرح کردن موضوع سئوال ایشان واقع شده است و نقطه نظرات وی نسبت به همایش بزرگ ایرانیان خارج از کشور و تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور چون در سئوال وی نبوده است، در این بخش پاسخ نمی دهم.

وی همچنین توضیحاتی را در زمینه تشکیل شورای عالی ایرانیان مقیم خارج از کشور و تشکیل این نهاد باتصمیم و اختیارات رئیس جمهور ارائه داد.