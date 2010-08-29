به گزارش خبرنگار مهر، لطفعلی پورکاظمی امروز یکشنبه در آغاز نشست خبری خود که به منظور تشریح مراحل درمان و وضعیت نونا پسانین برگزار شد، به نظریه‏های مطرح شده در مورد علت مصدومیت این ورزشکار اشاره کرد و یادآور شد: خود ورزشکار، سرپرست تیم و عوامل مجموعه ورزشی آزادی گزینه‏هایی بودند که از آنها به عنوان مقصر در این حادثه یاد شده است.

مقصران آسیب دیدگی "نونا" مشخص نشده‎اند

وی به دستور حمید سجادی، معاون سازمان تربیت بدنی مبنی بر تشکیل کارگروهی به منظور پیگیری حقوقی این حادثه اشاره کرد و اظهارداشت: البته هنوز مشخص نیست که علت یا عوامل مقصر در حادثه چه کسی یا چه کسانی هستند.

آغاز مراحل درمان از 18 مردادماه

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی به مراحل درمان‎های صورت گرفته بر روی این دوومیدانی کار آسیب دیده از ابتدا تا به امروز اشاره کرد و گفت: مراحل درمان از 18 مردادماه در بیمارستان رسول اکرم (ص) آغاز شد و تا به امروز که 7 شهریورماه است به طور مرتب پیگیری شده و در هر مرحله به نتایج امیدوار کننده‎ای هم رسیده است.

عمل‎های اولیه موفقیت آمیز بود

وی با بیان اینکه پس از مشخص شدن نتیجه MRI و سی تی اسکن این ورزشکار مصدوم جهت انجام عمل به بیمارستان پارس منتقل شد، ادامه داد: در حین این عمل توده‏های خونی ناشی از ضربه از ناحیه مهره‏های گردن جمع آوری شدند. ضمن اینکه مهره 4 و 5 گردن که طناب نخاعی آنها را به صورت فشرده درآورده بودند تا حدی ثابت و ترمیم شدند.

تنفس از راه گلو انجام می‏شود

پورکاظمی تصریح کرد: پس از انجام این عمل، به مرور امکان تنفس از راه گلو برای بیمار فراهم شد. همچنین به دلیل اختلالات ریوی که به دلیل فشار به طناب نخاعی ایجاد شده بود مراحل فیزیوتراپی هم در دستور کار پزشکار متخصص معالج قرار گرفت.

"نونا" در قالب یک گروه چهار نفره به آلمان اعزام می‏شود

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی به دستور رئیس سازمان تربیت بدنی مبنی بر پیگیری وضعیت دو ومیدانی کار مصدوم در داخل و خارج از کشور اشاره کرد و گفت: در همین راستا از طرف علی سعیدلو نامه‎ای به منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ارسال شد تا مقدمات درمان "نونا" دربیمارستان هانوفر آلمان فراهم شود. همزمان رایزنی‎های لازم هم با سفارت آلمان در تهران انجام شد.

وی افزود: ویزای سفر به آلمان صادر شده است. نانو همراه با پدر ومادرش و یک کارشناس حرفه‎ای ICU از بیمارستان پارس به آلمان می‎روند. برای صورت گرفتن این اعزام امیدوار رضایی از طرف کمیسیون درمان مجلس هم پیگیری‎های زیادی انجام داد.

در آلمان عمل جدیدی انجام نمی‎شود

پورکاظمی همچنین با تاکید بر اینکه قرار نیست در بیمارستان هانوفر آلمان عمل جدیدی بر روی نونا پسانین صورت گیرد، اظهارداشت: پروفسور سمیعی، جراح مغز و اعصاب ایرانی مقیم آلمان که قرار است پیگیر درمان نانو در بیمارستان هانوفر باشد، پس از مشاهده نتایج آزمایشات صورت گرفته از این ورزشکار آسیب دیده تاکید کرده که از نظر جراحی نیاز به اقدامات جدید و بیشتر در آلمان نیست. فقط فیزیوتراپی اعصاب ستون فقرات و ریوی انجام می‎شود.

"نونا" می‎خندد

رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه خطر مرگ نونا کاملا برطرف شده است، خاطرنشان کرد: او تا حدی می‎خندد و حرف می‎زند اما از هر چهار دست و پا فلج است. ادامه مراحل درمان برای این است که شرایط تحرک برای وی فراهم شود.

40 میلیون تومان هزینه شده است

"تا به امروز مبلغی حدود 40 میلیون تومان برای درمان و خرید وسایل مورد نیاز نونا پسانین هزینه شده است". وی ضمن بیان این مطلب گفت: تمام این هزینه‎ها از طرف فدراسیون پزشکی ورزشی پرداخت شده است. احتمالا معادل همین مبلغ هم برای خرید تخت‎های پیشرفته بستر که مانع از عفونت و زخم بستر می‎شود و نیاز به تشک مواج را هم برطرف می‎کند، هزینه خواهد شد.

منتظر موافقت پروفسور سمیعی هستیم

لطفعلی پور کاظمی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نونا و همراهانش چه زمانی به آلمان اعزام می‌شوند، گفت: منتظر موافقت پروفسور سمیعی هستیم برای اینکه امور غیر جراحی در آلمان و بیمارستان هانوفر انجام شود. وگرنه همه چیز حاضر است حتی ویزاها.

احتمال پیوند نخاعی

وی تاکید کرد: نونا یک نوجوان است و احتمال اینکه بخش آسیب دیده وی مورد پیوند نخاعی قرار بگیرد، وجود دارد. البته در این مورد متخصصان مغز و اعصاب و پیوند عصب باید نظر بدهند که پیوند وی موفقیت آمیز خواهد بود یا خیر! بعد از تصمیم گرفته می‎شود که این عمل پیوند در ایران انجام شود یا آلمان.

امیدواری به تحرک نونا وجود دارد

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی در پایان ابراز امیدواری کرد که نونا پسانین با پیگیری مراحل فیزیوتراپی بتواند شرایط تحرک و راه رفتن را برای خود ایجاد کند البته رسیدن به این نتیجه به ماه‏ها صبر و حوصله برای درمان نیاز دارد.

نانو پسانین که عضو تیم دوومیدانی استان خراسان رضوی است دوشنبه شب 18 مرداد بر اثر سقوط یکی از درهای ورودی ورزشگاه آزادی دچار آسیب دیدگی شدید شد و از آن زمان تاکنون مداوی وی ادامه دارد.