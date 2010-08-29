به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت ترکیشویکلی، این جشن از سوی انتشارات التین کیتاپلر ناشر آثار کریستی و با حضور نوه این نویسنده مطرح برپا خواهد شد.
بازدید از هتل " پرا پلاس" که آگاتا کریستی زمانی در آن اقامت داشت و رمان معروف "قتل در قطار سریعالسیر شرق" را در این مکان الهام گرفت از برنامههای این مراسم اعلام شده است.
دراین هتل که به مدت دوسال و نیم در دست تعمیر بوده و هزینهای معادل 23 میلیون یورو خرج برداشته است به غیر کریستی نویسندگان مشهور دیگری از جمله ارنست همینگوی و گرتا گاربو نیزاقامت داشتهاند.
آگاتا مری کلاریسا مشهور به "آگاتا کریستی" متولد 15 سپتامبر 1890 انگلستان است. وی با نام مستعار ماری وستماکوت داستانهای عاشقانه و رومانتیک نیز نوشته است ولی شهرت اصلیش به خاطر رمانهای جنایی است.
داستانهای آگاتا کریستی به خصوص آن دسته که درباره ماجراهای کارآگاه هرکول پوآرو و یا خانم مارپل هستند، نه تنها لقب "ملکه جنایت" را برای او به ارمغان آوردند بلکه وی را به عنوان یکی از مهمترین و مبتکرترین نویسندگانی که در راه توسعه و تکامل داستانهای جنایی کوشیدهاند معرفی و مطرح کرده است.
کریستی در سال 1955 نخستین کسی بود که جایزه استاد اعظم را از مجمع معمایینویسان آمریکا دریافت کرد. وی در 12 ژانویه 1976 پس از به جاگذاشتن 66 رمان جنایی از خود درگذشت.
بسیاری از داستانهای کریستی از سوی مترجمان مختلف و بیش از همه بهوسیله مجتبی عبدالله نژاد به فارسی ترجمه و منتشر شده است.
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