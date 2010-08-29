بکهام پیشنهاد مربیگری کاپلو را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم فوتبال انگلستان از اعلام نام بکهام که سابقه بازی در تیم های رئال مادرید و میلان را دارد برای حضور در دیدارهای مقدماتی یورو 2012 صرفنظر کرده است.

از سویی بازیکن حال حاضر لس آنجلس گالکسی که در طول برگزاری رقابت های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی بر روی نیمکت انگلستان حضور داشت، پیشنهاد کاپلو مبنی بر ادامه این حرفه به عنوان مربی را رد کرده است.

بر پایه گزارش کانادین پرس، کاپلو گفت: او تجربه زیادی دارد. بکهام شیوه های مختلف بازی در اسپانیا، ایتالیا و آمریکا را فرا گرفته است. فکر می کنم او بتواند مربی شود. مربیگری حرفه دشواری است اما بکهام باهوش است و من فکر می کنم از پس انجام آن برآید.

دیوید بکهام 115 بار برای تیم ملی انگلستان به میدان رفته و از این حیث در میان دیگر بازیکنان انگلیسی رکورددار است.