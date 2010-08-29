بخش زیادی از اراضی شمال گلستان کم بازده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد دودانگی پیش از ظهر یکشنبه در نشست غله گلستان افزود: بیشترین سطح زیر کشت از میان محصولات کشاورزی استان مربوط به کشت گندم است که در سال زراعی 89-88 به میزان 380 هزار هکتار از اراضی استان به کشت این محصول رفته و پیش بینی تولید آن بالغ بریک میلیون تن است و با توجه به خرید تضمینی آن از سوی دولت به قیمت 3300 ریال برای هر کیلوگرم، می تواند از لحاظ اقتصادی برای کشاورزان به صرفه و توجیه پذیر باشد.

وی اظهار داشت: افزایش تولید باعث افزایش درآمد، ارزش افزوده ، ایجاد اشتغال و در نهایت باعث توسعه اقتصادی می شود که درتولید محصول گندم نیز این فرآیند مشهود است.

به گفته دودانگی، خشکسالی سنوات قبل، اقتصاد کشور را دچار رکود کرده و برای کشاورزان و مردم مشکلاتی را بوجود آورده بود که این مسئله در یکی دو سال اخیر نیز به نوعی دیگر خود را نشان داده است، اما با این وجود هنوز از لحاظ سطح زیر کشت و تولید گندم در استان وضعیت مطلوبی داریم و می توانیم اثرات اقتصادی و اجتماعی آن را در جامعه مشاهده کنیم.



وی گفت: زمان کاشت، داشت و برداشت محصول گندم در استان بیشتر تابع شرایط جوی بوده و در نتیجه کیفیت آن نیز به موهبت الهی و اقدامات کارشناسی دستگاه های اجرایی و کشاورزان بر می گردد و حفظ و نگهداری آن نیز به تجربیات کشاورزان و اقدامات سازمان جهاد کشاورزی و دستگاههای متولی وابسته است که شرایط مناسبی را برای ذخیره سازی فراهم سازند.



وی در این خصوص افزود: حمایت ویژه جهت احداث مراکز نگهداری و استاندارد سازی کارخانجات آرد و ساخت سیلوی مناسب در جوار این کارخانجات از اقدامات مورد توجه در این بخش است.



به گفته وی، سیاست بر این است که سطح بیشتری از زمینهای لم یزرع استان زیر کشت گندم برود مگر اینکه محصول استراتژیک دیگری جایگزین این محصول شود که در آن صورت هم توسعه کشت گندم و هم سایر کشتها مدنظر قرارمی گیرند.

دودانگی اظهار داشت: درصورتیکه احداث سیلوها و مراکز نگهداری و ذخیره سازی گندم، همچنین ایجاد صنایع تبدیلی در کنار اراضی کشاورزی باشد، باعث توسعه بخش صنایع غذایی و در نتیجه موجب ایجاد اشتغال و توسعه سرمایه گذاری در سایر بخشها می شود که در نهایت از لحاظ اقتصادی می تواند به صرفه کشاورزان و تولید کنندگان و ارائه کنندگان خدمات در این بخش باشد.

وی داشت: درحال حاضر کمیته خرید محصولات کشاورزی در استان فعال است که موارد مربوط به تولید ، برداشت ، خرید و ذخیره سازی برداشت این محصول را پیگیری می کند.