فعالیتهای کلیشه ای فرهنگی باعث دلزدگی مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری فر ظهر یکشنبه در نشست مدیران فرهنگی ادارات ستادی و شهرستانی این اداره کل بیان داشت: رهنمود های مقام معظم رهبری باید سرلوحه کار مدیران قرار گیرد.

وی افزود: ما باید تلاش کنیم با بهینه سازی و تعامل بیشترهدف عالی غایی جمهوری اسلامی ایران را در راستای عدالت به انجام برسانیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شکل کلیشه ای فعالیتها در سالهای اخیر باعث دلزدگی مردم شده و میبایست برنامه را با طرح های جدید اجرا شود، تصریح کرد: برنامه ها باید با توجه به رهنمود های مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ و هنر و ارائه راهکارهای عملیاتی مقابله با جنگ نرم وهمچنین با توجه به سیاست های فرهنگی وزارت متبوع باشد.

مطهری فر بر تعامل بیشتر با هنرمندان تاکید کرد و افزود: نقش هنرمندان بویژه پیشکسوتان بر توسعه فرهنگ و هنر استان بر هیچ کس پوشیده نیست پس باید این تعامل را پیش از پیش گسترش داده و در تولید برنامه ها و جذب مخاطبین از آنها کمک گرفت.

وی ضمن تاکید برجلسات شورای فرهنگ عمومی از روسای شهرستانها خواست ارتباط قویتری با ائمه جمعه، فرمانداران و مسئولین شهرستان برقرار کنند و در تقویت شورای فرهنگ عمومی تلاش کنند.

محمد حسین جعفری قائم مقام و معاونت اداری و مالی این اداره کل با توجه به بحث توزیع اعتبارات، حمایتها و فعالیت ها نگاه اداره کل را رسیدگی به مناطق دورافتاده و محروم دانست و افزود: اکنون که با گذشت بیش ازسی سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، به یک ثبات سیاسی، داخلی و خارجی رسیده ایم وقت آن است که بر پایه ثبات سیاسی و امنیتی جامعه بحث جنبش نرم افزاری و تولید فکر و نوآوری را در برنامه های فرهنگی و هنری داشته باشیم.

سید علی زمزم سرپرست معاونت هنری این اداره کل مسائل فرا روی بخش هنری را در چهار بخش سیاست ها ، مشکلات و معضلات، تبیین برنامه های سال 89 و انتظارات از ادارات تابعه تشریح نمود و بیان داشت: با توجه به اینکه برنامه های پیش بینی شده استانی می باشد انتظار می رود مسئولین ادارات تابعه اهتمام جدی در خصوص اطلاع رسانی و تشویق و ترغیب هنرمندان جهت شرکت در جشنواره را بعمل آورند.