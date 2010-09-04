تلفن مشاوره در نیمی از مراکز نظام وظیفه استانها راه اندازی می شود

سرهنگ واعظی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از استقبال مناسب مشمولان از تلفن مشاوره در سازمان نظام وظیفه خبر داد و افزود: در حال حاضر 12 کارشناس در سازمان نظام وظیفه به پاسخگویی به سوالات مشمولان پرداخته و 60 درصد مشکلات و سوالات آنان را برطرف می کنند.

وی ادامه داد: این کارشناسان به طور میانگین در ماه به 12 هزار سوال مشمولان در سراسر کشور پاسخ می دهند اما برای افزایش سطح خدمات رسانی به مشمولان و کاهش میزان مراجعات آنان، در هفته نیروی انتظامی سامانه گویای سازمان نظام وظیفه راه اندازی می شود.

معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی گفت: راه اندازی این تلفن گویا موجب می شود به سوالات مشمولان به صورت شبانه روزی پاسخ داده شود.

وی اظهار کرد: این سامانه حداقل اطلاعات مورد نیاز را به مشمولان ارائه می دهد بر همین اساس در صورت پیچیده بودن سئولات، مشمولان به صورت مکانیزه به کارشناسان ارتباط داده می شوند.

سرهنگ واعظی نژاد از توسعه مشاوره تلفنی نظام وظیفه به سایر استانهای کشور خبر داد و گفت: یکی از الویتهای سازمان نظام وظیفه کاهش میزان مراجعات حضوری مشمولان است و به همین منظور در سال جاری این سیستم در 50 درصد استانهای کشور راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد: 50 درصد استانهای دیگر کشور نیز در سال جاری به این سیستم مشاوره مجهز می شوند تا بار ترافیک تماسهای مشمولان در تهران کاهش یابد.