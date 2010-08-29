ترکیه یک هیئت را برای گفتگو درباره مبادلات نظامی به آمریکا می فرستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، در همین رابطه دولت ترکیه قصد اعزام هیئتی را به آمریکا به منظور رایزنی با اعضای کنگره برای تسهیل تصویب این طرح دارد.

این هیئت پس از انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر به ایالات متحده سفر می کنند.

در همین رابطه یک مقام رسمی دولت ترکیه که خواست نامش فاش نشود به حریت گفت : اینطور تشخیص دادیم که باید اعضای کنگره آمریکا را در جریان تحولات اخیر و نیازهای آنکارا قرار دهیم بنابراین هیئتی را پس از انتخابات ماه نوامبر راهی آمریکا می کنیم.

این در حالی است که در هفته گذشته نیز هیئتی از ترکیه به آمریکا سفر کرده و با "ویلیام برنز" معاون وزیر خارجه آمریکا و تعدادی دیگر از مقامات واشنگتن دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، پس از آنکه ترکیه به پیش نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران رای منفی داد، اعتراض هایی در کنگره آمریکا به روابط میان واشنگتن و آنکارا صورت گرفت.

در همین رابطه در ماه گذشته یک روزنامه انگلیسی از هشدار رئیس جمهور آمریکا به نخست وزیر ترکیه درباره ادامه تنش های این کشور با رژیم صهیونیستی و همچنین رابطه آنکارا با تهران خبر داد.

فایننشال تایمز در مطلب خود نوشته بود : "باراک اوباما" به "رجب طیب اردوغان" هشدار داده که اگر رابطه ترکیه با اسرائیل و همچنین مناسبات آنکارا با تهران به همین منوال ادامه بیاید ایالات متحده حمایت خود از ترکیه را در مبارزه با حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک ) کاهش می دهد.

این روزنامه به صراحت اعلام می کند که اوباما به اردوغان هشدار داده که در سطح فروش سلاح به ترکیه برای مبارزه با پ.ک.ک تجدید نظر کرده و مطمئنا آن را کاهش می دهد.

رئیس جمهور آمریکا در هشدار خود به نخست وزیر ترکیه اعلام کرده که برخی از رفتارهای آنکارا در قبال اسرائیل و ایران پرسش هایی را در کنگره پدید آورده است و مهمترین پرسش اعضای کنگره آن است که آیا آمریکا می تواند همچنان به ترکیه به عنوان یک متحد نگاه کند.

ترکیه برای مبارزه با تروریسم و در صدر آنها پ.ک.ک نیازمند جنگ افزارهایی است که آمریکا این تجهیزات را در اختیار آنکارا قرار می دهد.