به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه صنعتی شریف با همکاری استادان دانشگاه های کشور در نظر دارد به منظور گسترش علوم وابسته به کاربردهای وسایل پرنده، مسابقات متفاوتی را به طور مستمر برگزار کند.

سهیل کیانی - مدیر برگزاری این مسابقه هدف از برپایی این مجموعه مسابقات را کشف استعدادهای خلاق، گسترش و توسعه فرآیند ارتباط با صنایع و به چالش کشیدن سیستم آموزشی در مواجهه با مسایل متنوع صنعت حمل و نقل هوایی در ایران و جهان برشمرد.

وی گفت: هم اکنون دومین دوره از مسابقات طراحی پرنده های بدون سرنشین با ساختاری جدید و در سه رده "آینده پروازان" (دانش آموزی) با همکاری پایگاه ارتباط با دانش آموزان دانشگاه، "هماسازان" (دانشجویی) و "دیو سپید" (حرفه ای) در حال برگزاری است و ثبت نام اولیه مسابقه نیز از اوایل مهر سال جاری و با برگزاری رده هماسازان آغاز می شود.

کیانی افزود: در رده هماسازان که مختص گروه دانشجویی است، تیم ها می کوشند با تغییراتی در سیستمهای یک Airframe که می تواند هواپیما یا روتور کرافت باشد، بتوانند ماموریت های مشخصی را انجام دهند. در این دوره از مسابقه ماموریت هدف این است که پرنده، رفتاری همچون عقاب را که در یک ناحیه ثابت گشت می زند و منطقه را تحت نظارت دارد، تقلید کند.