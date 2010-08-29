افتتاح هشت طرح شرکت آب منطقه ای قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، این طرحها شامل کنترل سیل و ساماندهی رودخانه آقابابا ، لایروبی و دیوارسازی رودخانه مزرعه محمودی و رپرگذاری رودخانه های بازار در شهرستان قزوین و رودخانه خر رود (حدفاصل بند شال تا عبدالرب آباد و کلنجین چای) در شهرستان بوئین زهرا و همچنین رودخانه خررود ( حدفاصل حسن آباد تا حمید آباد ) در شهرستان تاکستان به منظور ساماندهی و ایمن سازی حاشیه، تعیین حریم و بستر و حفاظت رودخانه در مقابل تعرض و تجاوز به حریم و بسترآن و در نهایت کاهش خسارات سیلاب و بهبود وضع زندگی ساکنان حاشیه رودخانه های مذکور است.

همچنین عملیات اجرایی بازسازی و ارتقا دو ایستگاه تبخیر سنجی کمپ مسکونی و جهان آباد به منظور تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی به ادوات ثبات آب و هواشناسی ، بازسازی و استاندارد کردن محوطه ایستگاه تبخیرسنجی و فنس کشی سه حوضچه تغذیه مصنوعی بیدستان در شهرستان البرز، ناصر آباد و کوندج در شهرستان آبیک باهدف حفاظت فیزیکی اطراف این سه حوضچه تغذیه مصنوعی در ششمین روز از هفته دولت به پایان رسید و طی مراسمی افتتاح شد.

کیومرث دانشجو مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین در مراسم اقتتاح طرحهای یاد شده با اشاره به خدمات دولت در بخشهای مختلف اظهار امیدواری کرد که با افتتاح طرحهای زیربنایی بویژه بخش آب، مردم مناطق مختلف استان از خدمات رفاهی بهتری برخوردار شده و زمینه توسعه استان بیش از گذشته فراهم شود.