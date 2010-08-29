۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۵۴

نیاز یک ماه سیب زمینی کشور در گلستان تولید می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: از آنجایی که تولید سیب زمینی در کشور در زمستان مقدور نیست، تولید بهاره سیب زمینی استان نیاز یک ماهه کشور را تامین می کند.

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سالانه شش تا هشت هزار هکتار از مزارع استان در سیکل زراعی پائیزه ، بهاره و تابستانه به کشت سیب زمینی اختصاص می یابد.

وی اظهار داشت: جایگاه استان در جهت تولید این محصول بسیار اثربخش و قابل اهمیت است و به رغم این جایگاه حساس و ویژه، تولید این محصول گاهی تحت تاثیر بذور غیراستاندارد و یا بذور وارداتی از سایر استانها قرار می گیرد.
 
وی خاطرنشان کرد: این امر مشکلات عدیده ای از جمله افزایش هزینه های تولید و شیوع بیماریها را سبب می شود.
 
محمدی بیان داشت: بر همین اساس و به منظور دستیابی کشاورزان استان به بذور استاندارد و اصلاح شده برای کشت پائیزه ، علاوه بر توزیع بذور استاندارد و گواهی شده، همچنین در سطح 20 هکتار از اراضی مستعد مناطق کوهستانی تولید بذر مرغوب صورت گرفته است.
 
مدیر زراعت جهادکشاورزی گلستان گفت: برای اولین بار در راستای تفاهم نامه منعقد شده فی مابین استان های گلستان و سمنان در شود.
