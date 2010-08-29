نیاز یک ماه سیب زمینی کشور در گلستان تولید می شود

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سالانه شش تا هشت هزار هکتار از مزارع استان در سیکل زراعی پائیزه ، بهاره و تابستانه به کشت سیب زمینی اختصاص می یابد.

وی اظهار داشت: جایگاه استان در جهت تولید این محصول بسیار اثربخش و قابل اهمیت است و به رغم این جایگاه حساس و ویژه، تولید این محصول گاهی تحت تاثیر بذور غیراستاندارد و یا بذور وارداتی از سایر استانها قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این امر مشکلات عدیده ای از جمله افزایش هزینه های تولید و شیوع بیماریها را سبب می شود.

محمدی بیان داشت: بر همین اساس و به منظور دستیابی کشاورزان استان به بذور استاندارد و اصلاح شده برای کشت پائیزه ، علاوه بر توزیع بذور استاندارد و گواهی شده، همچنین در سطح 20 هکتار از اراضی مستعد مناطق کوهستانی تولید بذر مرغوب صورت گرفته است.

مدیر زراعت جهادکشاورزی گلستان گفت: برای اولین بار در راستای تفاهم نامه منعقد شده فی مابین استان های گلستان و سمنان در شود.