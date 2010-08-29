مجلس درباره همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور تحقیق و تفحص کند

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران نماینده مردم تهران ، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس با مطرح شدن سئوالش از وزیر امور خارجه در صحن علنی و همچنین اظهارات وزیر امور خارجه که از نظر وی قانع کننده نبود، در بخش دوم سخنان خود با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در سال 85 افزود: بر اساس این مصوبه هیئت وزیران مصوب کرده اند عبارت وزارت امور خارجه به عبارت نهاد ریاست جمهوری درباره ستاد ایرانیان خارج از کشور تغییر یابد بدین معنی که دبیرخانه از وزارت امور خارجه به ریاست جمهوری انتقال پیدا کرده است.

وی افزود: اما من می توانم بگویم که حداقل برای بنده هیچ مصوبه ای را مبنی بر این موضوع نفرستاده اند که مشخص کند درآنجا ستاد ایرانیان خارج از کشور به شورای عالی تغییر نام پیدا کرده باشد.

نادران همچنین افزود: موضوع این است که چه قبل از سئوال من و چه بعد از سئوال من اتفاقاتی در کشور افتاد که روند آن باید از نظر هر فردی که ناظر سیاسی است و جریانات سیاسی را تعقیب می کند ، قابل پیش بینی باشد.

وی افزود: اعتراض من به اصل مسئله است که چرا وزارت امور خارجه نتوانسته است این موضوعات را پیش بینی کند.

نادران با اشاره به موضوع همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور و فضاحت های به بار آمده در آن همایش، گفت: در این همایش افرادی دعوت شده اند که دلال رابطه ایران و آمریکا بوده اند. ساواکی ها، ضد انقلاب و ... دعوت شده اند و بعد نیز دستور دادند که حقوق معوقه سی ساله آنها را پرداخت کنند .

وی پرسید حال همه این اتفاقات با هماهنگی امور خارجه بوده است؟ یا بدون هماهنگی با امور خارجه و اساسا امور خارجه در این موضوع چه نقشی را ایفا کرده است و آیا اعتراضی داشته است.

این نماینده مجلس با انتقاد از مطرح شدن موضوع مکتب ایرانی در این همایش این مبحث را خواست غرب و مخالف با آموزه های اسلام ناب محمدی خواند و افزود: اینها انحرافات اساسی اند .

وی همچنین ادامه داد: در دعوت از ایرانیان مقیم خارج از کشور هر فرد به همراه 4 تن دیگر از همراهانش به کشور آمد با این شرایط که هزینه رفت و آمد و سفر به استانهای مختلف کشور و هزینه های اسکان آنان در تهران نیز به عهده ما بوده است و به برخی از افراد دعوت شده نیز حقوق های معوقه آنان را داده ایم.

نادران افزود: این در حالی است که اگربعضی از این افراد به طریق عادی می آمدند مجرم بودند و باید به دستگاه قضایی کشور پاسخ می دادند و حال با برگزاری این همایش آزادانه به کشور آمده اند و اکنون طلبکارانه از کشور خارج شده اند.

وی با انتقاد از اینکه در آن همایش نیز مطرح شد که ما بدهکار ایرانیان خارج از کشوریم، افزود: شما اگر بدهکار هم باشید اول به ایرانیان داخل کشور بدهکار هستید به ایرانیانی که 8 سال جنگ تحمیلی را تحمل کردند، شهید دادند، انواع سختی ها را تحمل کردند، جانباز، آزاده و مفقود الاثر تحویل کشور دادند، به اینها طلبکار هستید.

نادران افزود: در زمان جنگ ساواکی ها کجا بودند که شما به آنها بدهکارید ، اساسا شما بدهکارید، نظام و مردم به آنها بدهکار نیستند.

زمانی که نادران این سخنان را ایراد می کرد نمایندگان در صحن مجلس مرتب احسنت می گفتند .

نادران همچنین با اشاره به اینکه در کشورهای مختلف خانه ایرانیان درست کرده اند، افزود: نه بودجه این خانه ها مشخص است و نه مسئولیت آنها. وزارت امور خارجه نیز به این اقدام هیچ اعتراضی نمی کند.

این نماینده مجلس همچنین ادامه داد: این آقا در سال گذشته در سفر به نیویورک ملاقات های مختلفی را با افراد مختلف انجام داده است از جمله افرادی که ملاقات کرده است سفیر اسبق آمریکا در رژیم صهیونیستی بوده است و حال این سئوال پیش می آید که چه مذاکراتی بین این دو تن صورت گرفته است؟ متن این مذاکرات کجاست؟

وی تاکید کرد: من به این جریان مشکوکم ، من نسبت به اتفاقاتی که با مدیریت این آقا در کشور می افتد نگرانی دارم ، من با این حرفهایی که توسط این آقا زده می شود مشکل دارم.

نادران با انتقاداز سخنان رئیس جمهور در جمع دانشجویان مبنی بر اینکه چرا افراد این مسائل سطحی را مطرح می کنند، حالا گیرم که پای فلان هم به پای فلان آقا خورد، افزود: فقط پای افراد به هم خورده است؟ اینها شب همایش در هتل مشروب سرو نکرده اند؟ رقصهای مختط نداشته اند؟ بعد از آن در همایش چه مسائلی مطرح شد؟

وی افزود: آیا ما این پولها را هزینه کردیم و موافقت کردیم که صرف این مسائل شود؟ جا دارد که مجلس برای این 50 میلیارد تومانی که هزینه کرده است تحقیق و تفحص بگذارد و تکلیف آن را مشخص کند.

نادران تاکید کرد: من با این موضوع موافقم که دولت باید از حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور دولت دفاع کند. ولی از مسیر خودش یعنی سفارت خانه ها، کنسولگری ها و تشکیلات وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور استفاده شود.

وی ادامه داد: اکنون مسئولیت ها و امور اجرایی سیاست خارجه را به وزارت امور خارجه واگذار کردیم و از آن سو ملاقات ها و نشست های مشکوک تشکیل می دهیم و حتی در همین همایش جلسات خصوصی که با میهمانان گذاشته شد و اجازه ندادند خبرنگار در آن حضور پیدا کند را به آن آقا سپرده اید؟

نادران اظهار داشت: بعد از این وقایع وهم این آقا را بر می دارد که می گوید اگر من کاندیدا شوم 9 میلیون بیشتر از آقای احمدی نژاد رای می آورم این موضوع به خاطر همین اتفاقات است و ما باید این را روشن کنیم که مدیریت کشور در حوزه دیپلماسی خارجی تا کجا می خواهد پیش برود.

وی افزود: عیب ندارد آقای متکی می گوید این سئوالات نبوده و من دوباره این سئوالات را طرح می کنم و از کمیسیون مربوطه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و جاهای مختلف بیایند و به این سئوالات پاسخ دهند تا این موضوعات حل شود.

ادامه دارد...