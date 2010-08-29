برنامه هفته نهم تا سیزدهم لیگ اعلام شد/ پرسپولیس - استقلال؛ 23 مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی سازمان لیگ برتر برنامه هفته های نهم تا سیزدهم لیگ برتر و یک دیدار معوقه از هفته نهم لیگ برتر اعلام شد که به شرح زیر است:

* چهارشنبه 14/7/89

ذوب آهن - راه آهن- ساعت 17 ورزشگاه فولاد شهر اصفهان(دیدار معوقه هفته نهم)

*هفته دهم - پنجشنبه 15/7/89

- فولاد مبارکه سپاهان – استیل آذین (ساعت 16 ورزشگاه فولاد شهراصفهان)

- سایپا - شهرداری تبریز - (ساعت 17 ورزشگاه انقلاب کرج)

- صبای قم - استقلال تهران- ( ساعت 18:15 ورزشگاه یادگار امام (ره) قم)

* جمعه -16/7/89

- پیکان قزوین- مس کرمان-(ساعت 16 ورزشگاه شهید رجایی قزوین)

- تراکتور سازی - نفت تهران -(ساعت 16 ورزشگاه یادگار امام( ره ) تبریز)

- نفت آبادان- پاس همدان - (ساعت 18:15 ورزشگاه تختی آبادان)

- پرسپولیس - ملوان بندرانزلی-(ساعت 18:15 ورزشگاه آزادی تهران)

* یکشنبه 18/7/89

- راه آهن - فولاد خوزستان- (ساعت 16 ورزشگاه اکباتان تهران)

- شاهین بوشهر- ذوب آهن- (ساعت 18:15 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر)



* هفته یازدهم - پنجشنبه 22/7/89

- پیکان – فولاد مبارکه – (ساعت 16 ورزشگاه شهید رجایی قزوین)

- مس کرمان - نفت آبادان- (ساعت 16:30 ورزشگاه شهید باهنرکرمان)

- استیل آذین - سایپا- (ساعت 18 ورزشگاه دستگردی تهران)

*جمعه 23/7/89

- استقلال تهران - پرسپولیس (ساعت 15 ورزشگاه آزادی تهران)

- شهرداری تبریز- راه آهن- (ساعت 16 ورزشگاه یادگار امام( ره ) تبریز)

- نفت تهران - صبای قم- (ساعت 17 ورزشگاه راه آهن تهران)

- پاس همدان- شاهین بوشهر- (ساعت 16 ورزشگاه قدس همدان)

- ذوب آهن - ملوان بندر انزلی (ساعت 17 ورزشگاه فولاد شهر اصفهان)

- فولاد خوزستان - تراکتور سازی- (ساعت 18: 15 ورزشگاه تختی اهواز)



* هفته دوازدهم - شنبه 1/8/89

- تراکتورسازی – استقلال تهران- (ساعت 15:30 ورزشگاه یادگار امام( ره ) تبریز)

- سایپا - فولاد خوزستان- (ساعت 16:45 ورزشگاه انقلاب کرج)

- فولاد مبارکه - مس کرمان- (ساعت 17:45 ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر)

- شاهین بوشهر- استیل آذین- (ساعت 18 ورزشگاه تختی بوشهر)

* یکشنبه2/8/89

- راه آهن - پاس همدان- (ساعت 16:45 ورزشگاه اکباتان تهران)

- صبای قم - پیکان- (ساعت 16:45 ورزشگاه یادگار امام( ره ) قم)

- ملوان بندر انزلی - شهرداری تبریز- (ساعت 16:45 ورزشگاه تختی انزلی)

- یرسپولیس - ذوب آهن- (ساعت 16: 45 ورزشگاه آزادی تهران)

- نفت آبادان - نفت تهران- (ساعت 18 ورزشگاه تختی آبادان)



* هفته سیزدهم - جمعه:7/8/89

- نفت تهران- سایپا- (ساعت 15:30 ورزشگاه اکباتان تهران)

- پاس همدان - ملوان بندر انزلی (ساعت 15:30 ورزشگاه قدس همدان)

- پیکان قزوین - نفت آبادان- (ساعت 15:30 ورزشگاه شهید رجایی قزوین)

- مس کرمان - صبای قم- (ساعت 16:15 ورزشگاه شهید باهنر کرمان)

- فولاد مبارکه - تراکتور سازی (ساعت 15:30 ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر)

- استقلال تهران - راه آهن- ساعت 17:45 ورزشگاه آزادی تهران)

- فولاد خوزستان - شاهین بوشهر(ساعت 18 ورزشگاه تختی اهواز)

* شنبه 8/8/89

- شهرداری تبریز- ذوب آهن- (ساعت 15:45 ورزشگاه یادگار امام( ره ) تبریز)

- استیل آذین - پرسپولیس (ساعت 17:45 ورزشگاه آزادی تهران