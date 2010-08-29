لرستان به لحاظ امنیتی در بهترین وضعیت ممکن قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سردار احمد رضا رادان در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان با اشاره به وضعیت شاخص های امنیتی در استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: خوشبختانه این استان در حال حاضر به واسطه داشتن مردم خوب و متدین و مسئولان انتظامی و امنیتی متعهد توانسته است شاخص های موفقیت را به خوبی سپری کند.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون لرستان از دید شاخص های انتظامی در بهترین وضعیت ممکن نسبت به استانهای دیگر کشور قرار دارد، خاطر نشان کرد: البته هنوز جای این امر وجود دارد که این استان در بحث شاخص های انتظامی و امنیتی ارتقا پیدا کند.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در یکسال اخیر برای ارتقا نظم و امنیت در استان، ابراز امیدواری کرد با حضور فرمانده جدید نیروی انتظامی لرستان و با همکاری مسئولان و اصحاب رسانه این استان در زمینه ارتقا سطح امنیت به جایگاه ایده آل برسد.

سردار رادان همچنین به ارتقا شاخص های امنیتی در استان لرستان اشاره کرد و یادآور شد: اصلی ترین شاخص های امنیتی که توسط نیروی انتظامی مورد ارزیابی قرار می گیرد در دو بخش وقوع و کشف است.

وی به جزئیات شاخص های مورد بررسی اشاره کرد و ادامه داد: بحث پیشگیری در دو بخش اجتماعی و انتظامی، مقوله کشف جرایم، برخورد با مواد فروشان خرد و عمده، مباحث راهنمایی و رانندگی، انضباط اجتماعی، امنیت اجتماعی و کشف سرقت های مهمه در استان از جمله شاخص هایی است که برای ارزیابی جایگاه استان در مقوله امنیت و موفقیت نیروی انتظامی مورد بررسی قرار می گیرد.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور خاطر نشان کرد: با بررسی های به عمل آمده در بخش های مختلف، استان لرستان در حال حاضر در بحث ایجاد امنیت و فعالیت نیروی انتظامی در این استان جزء استانهای موفق کشور است.