به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در مراحل پیش ازچاپ است و در انتظار اخذ مجوز برای انتشار به سر می برد.

"دسته گلی برای ماه زر" رمانی اجتماعی محسوب می شود و ماجراهای آن در روستاهای شمال رخ می دهد.

از غلام دوست پیش از این مجموعه داستان های " زخم" و "چتر قرمز" و رمان های " سفر تنهایی" ،"غازهای وحشی" و "دلواپسی" منتشر شده است.

کتاب دیگر انتشارات نگاه که در انتظار اخذ مجوز انتشار است، "پنجره های پنهان" مجموعه اشعار ایرج صف شکن است.

این کتاب با 300 صفحه 75 قطعه از اشعار سپید صف شکن را شامل می شود.



نشر نگاه پیش از این کتابهای دیگری را از این شاعر تحت عناوین " برداشت تنها"، "لبان اعتراف"، " صلیب مهیا" و " قاب برهنه" منتشر کرده است.



این انتشارات همچنین "خاطرات پابلو نرودا" با ترجمه هوشنگ باختری و "پژواک ادب" را زیر چاپ دارد.



پژواک ادب مجموعه اشعار کلاسیک عبدالعلی برومند است که در 500 صفحه و با شمارگان 2000 نسخه منتشر خواهد شد.

