اختصاص امتیاز فرهنگی به ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی مظاهری با اشاره به نقش و جایگاه شوراهای فرهنگی در مناطق و واحدهای دانشگاهی به عنوان هماهنگ کننده فعالیت های فرهنگی گفت: رسالت این شوراها راهبری و حمایت علمی، هدفگذاری، اتخاذ راهبرد، کنترل و پایش و هماهنگی فعالیت های فرهنگی است.

وی افزود: شورای فرهنگی واحدها و مناطق دانشگاه آزاد اسلامی در چند سال گذشته با حضور رؤسای واحدها و هیئت رئیسه و در مناطق با حضور دبیران مناطق به عنوان رؤسای شورای فرهنگی تشکیل شده است.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اضافه کرد: شوراهای فرهنگی در مناطق نیز با ریاست دبیر منطقه به عنوان رئیس شورای فرهنگی منطقه تشکیل می شود که بر اساس اختیاراتی که از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه به این شوراها تفویض شده مصوبات آن شوراها در واحدهای هر منطقه لازم الإجراست.

وی با بیان اینکه شورای برنامه ریزی راهبردی نیز با مشارکت مناطق شانزده گانه دانشگاه تشکیل می شود، گفت: در هر واحد دانشگاهی یک شورای فرهنگی متشکل از اعضای هیئت علمی آن واحد و مسئولان فرهنگی و با ریاست رییس واحد برگزار خواهد شد.

مظاهری راهبردها و سیاست های معاونت فرهنگی را حرکت بر مبنای مدیریت راهبردی در حوزه فرهنگی، محوریت قرآن و عترت و اندیشه های امام خمینی (ره) و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب و تدابیر هیئت امنای دانشگاه، پرهیز از عوام زدگی و افراط و تفریط و شعار زدگی در حوزه فرهنگی، استفاده از ظرفیتهای علمی و پژوهشی کشور، مشارکت مناطق، واحدها و مراکز در تدوین و اجرای راهبردها و برنامه ها، تعامل سازنده و هم افزا با مراکز علمی و فرهنگی با هدف بهره گیری از مزیت های رقابتی موجود، معطوف کردن برنامه ها و فعالیتها به ارتقاء کیفیت و نشاط در محیط دانشگاه، حمایت هدفمند و نظام مند از خلاقیت ها در حوزه فرهنگی دانشگاه دانست.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد مواردی نظیر توسعه و تعمیق مبانی عقیدتی، معرفتی و سیاسی در محیط دانشگاه، ارتقاء و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی، توسعه و تعمیق اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره)، افزایش فعالیت های دانش افزا و ایمان افزا، افزایش نفوذ فرهنگ و ارزش های اسلامی در دانشگاه، تربیت دانش آموختگان، پژوهشگران و استادان متدین، تقویت هویت ملی جوانان و دانشجویان متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی و آرمان های انقلاب اسلامی را از جمله سیاستهای کلان معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: تقویت و توسعه حضور و مشارکت اندیشه وران و دانشجویان در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تقویت زیر ساخت های انسجام و همبستگی در محیط دانشگاه، چابک سازی فرایند فعالیت های فرهنگی با رویکرد توانمند سازی و اصلاح ساختارهای مدیریتی، ارتقاء حوزه فرهنگی با تقویت جایگاه و منزلت آن و جذب منابع انسانی دانا، متعهد، انقلابی و خلاق، شناسایی و جذب نخبگان فرهنگی و ساماندهی آنان در تشکل ها و کانون ها نیز از اهداف کلان معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی است.

مظاهری به ارائه برنامه های معاونت فرهنگی دانشگاه جهت برگزاری همایش بین المللی "تنوع فرهنگی و اخلاق همکاری های بین المللی" اشاره کرد و گفت: جهت برگزاری هرچه بهتر این همایش علمی و بین المللی، جلسات متعددی با معاونان و مدیران معاونت پژوهشی و بین المللی برگزار شده و این همایش در آغاز سال تحصیلی دانشگاهی برگزار می شود.