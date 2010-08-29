85 طرح دانشگاهی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، علی اکبر متکان پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح چند طرح عمرانی آموزشی در این شهرستان افزود: این طرح ها شامل 55 طرح در دانشگاه های سراسری و 30 طرح در دانشگاه های پیام نور است.

وی تصریح کرد: طرحهای یاد شده در فضایی به وسعت 250 هزار مترمربع احداث شده اند و در زمینه های رفاهی، خوابگاه، رستوران، سلف سرویس دانشگاهیان، اماکن ورزشی و مساجد هستند.

متکان ادامه داد: انشاءالله باتوجه به پتانسیل منطقه آذربایجان در تمامی زمینه ها چه در زمینه صنعت، کشاورزی، امور توریسم و ... حداکثر تلاش خود را می کنیم تا دانشگاه ها به رشد نهایی خود برسند و بتوانند به کشور خدمت کنند.

معاون وزیر علوم اضافه کرد: امیدوارم مسئولان محلی هم از کمک دریغ نکنند و به خصوص استاندار آذربایجان شرقی که ما از او توقع داریم همانند سایر استانداران کمک کند.

وی با اشاره به عضویت نماینده مردم بناب در کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز گفت: در مورد بودجه های هزینه ای نیز خوشبختانه شاهد افزایش 30 درصدی بودیم و امیدوار هستم با سرعتی که مجتمع آموزش عالی طی می کند ما به سه دانشکده نیاز داریم و ترکیب هیئت علمی کاملی که باید در اینجا باشد با توجه به تیم جوان مصمم و پرکار، رئیس دانشگاه و همکارانش و تغییرات انجام شده به زودی شاهد تبدیل این مجتمع به دانشگاه باشیم.