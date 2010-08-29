افتتاح 20 طرح عمرانی و خدماتی شهرداری قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین پیش از ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور استاندار، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر

قزوین و مدیران استانی بهره برداری از 20 طرح عمرانی و خدمات شهری شهرداری آغاز شد.

این طرحها شامل: پیاده روسازی خیابانهای مولوی، منتظری، بلوار آزادگان، خیام، شهید بابایی، احداث پل عابر پیاده مقابل لشگر 16 زرهی قزوین، آماده سازی منطقه مسکونی پونک، پاتوق محله شیخ آباد، اصلاح هندسی بلوار شهید حسین لشگری، بوستانهای خبرنگار، میلاد و چوبیندر، نصب شش ست ورزشی کودکان و تجهیز و ایمن سازی بازیگاه های بوستانهای شهری، توسعه جایگاه های وخت سی ان جی صیاد شیرازی در شهرک مینودر و امیدی در دوراهی همدان، طرح تفکیک زباله از مبداء در ایستگاه شماره پنج، ساختمان حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان شهرداری و استقرار و دریافت گواهینامه ایزو 100150 بود که با اعتباری بالغ بر 86 میلیارد و 796 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

همچنین کلنگ احداث پل مکانیزه چهار طرفه در میدان ولیعصر قزوین به زمین زده شد.

این پل با چهار میلیارد و 200 میلیون ریال سرمایه گذاری به شیوه تملک، نقدی و تبلیغاتی در مدت چهار ماه ساخته خواهد شد.

احمد عجم استاندار قزوین در مراسم افتتاح طرحهای یاد شده گفت: اجرای طرحهای توسعه ای، عمرانی و خدمات شهری که هم زمان بر و هم در مقاطعی برای مردم مشکل ساز می شود اما مردم این موضوع را درک می کنند که عمران شهری در زمان اجرا سختی هایی نیز دارد.

عجم افزود: مردم قدرشناس خدمات مسئولان نظام هستند و اگر کار آنها را ببینند مشارکت خود را بیشتر می کنند.

مسعود نصرتی شهردار قزوین هم در این مراسم با ارائه گزارشی از روند اجرای طرحهای عمران شهری اظهار امیدواری کرد در هفته دولت با افتتاح طرحهای مهم در بخشهای خدماتی، رفاهی و عمران شهری شهروندان از خدمات رفاهی بیشتری برخوردار شوند.

در این مراسم بوستان خبرنگار توسط خبرنگار مهر در قزوین افتتاح شد و به بهره برداری رسید.