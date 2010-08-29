844 طرح مخابراتی در استان بوشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در آیین بهره برداری از این پروژه ها، مدیرعامل شرکت مخابرات استان بوشهر گفت: جهت بهره برداری از این تعداد پروژه مخابراتی اعتباری بالغ بر 341 میلیارد ریال هزینه شده است.

غلامحسین افتخاری افزود: از این تعداد پروژه مخابراتی 813 پروژه افتتاحی است و مابقی در زمینه توسعه زیرساخت‌ ها شامل زیر ساخت ‌های دولت الکترونیک، تجهیز مرکز داده استان، درگاه واحد استان، اتصال مراکز دولتی به شکبه دولت و هوشمندسازی بیش از 20 مدرسه در استان بوشهر است.

وی اظهار داشت: اجرای این تعداد پروژه نقش بسزایی در توسعه زیرساختی فعالیت های مخابراتی و آی تی در استان بوشهر خواهد داشت.

استاندار بوشهر نیز گفت: در هفته دولت امسال 534 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 167 میلیارد تومان اعتبار در استان بوشهر به بهره‌برداری می ‌رسد که نسبت به سال گذشته 22 درصد افزایش داشته است.

محمد حسین جهانبخش با بیان این سعی دولت زدودن غبار محرومیت در سراسر کشور است، اظهار داشت: بهره برداری از پروژه های عمرانی در هفته دولت نمادی از خدمت بی منت به مردم است.

وی به خدمات صورت گرفته در سالیان اخیر در بخش مخابرات اشاره کرد و گفت: ضریب نفوذ تلفن همراه قبل از فعالیت دولت نهم 9.66 درصد بود اما با تلاش های صورت گرفته این شاخص در استان بوشهر به 59.27 درصد رسیده است.