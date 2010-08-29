عاشق بزرگی هواداران شاهین هستم

بازیکن فصل پیش شاهین بوشهر گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: مردم بوشهر در فصل گذشته لطف زیادی در حق من داشتند و در حالیکه شب گذشته به عنوان رقیب در مقابل تیم انها حاضر شدم اما بازهم من را تشویق کردند.

وی با بیان تشکر و سپاسگذاری را باید از هواداران شاهین آموخت، اظهار داشت: حمایت و تشویق آنها در بازی دیشب مهمان نوازی و مهربانی مردم بوشهر به عینه ثابت کرد و مردم این شهر نشان دادند اخلاق حرف اول را در ورزش می زند.

بازیکن این فضل راه آهن شهر ری با بیان این که دوست دارد دوباره برای تیم شاهین و مردم بوشهر تلاش کند درخصوص جدایش از شاهین گفت: نمی خواهم در مورد دلایل جدایی صحبت کنم اما بوشهر واقعا گرم است.

وی ابراز امیدواری کرد که تیم شاهین بوشهر در ادامه بازی های خود روند رو به رشد خود را ادامه دهد.

دیدار تیم های شاهین بوشهر و راه آهن شهر ری شب گذشته با نتیجه دو بر صفر به سود تیم شاهین بوشهر به پایان رسید.