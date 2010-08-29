۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۵۷

وضعیت بهداشتی مناطق زلزله کنترل شده است

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: وضعیت بهداشتی مناطق زلزله زده در روستاهای شهرستان دامغان و شاهرود عادی و کنترل شده است.

دکتر مجید جدیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: یک تیم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وضعیت آب و کلر زنی مناطق زلزله زده را بررسی کرده است و آب این مناطق هیچ مشکلی ندارد.

وی افزود: یک تیم بهداشتی بهداشتی از وزارت بهداشت و یک تیم از فوریت های پزشکی کشور وضعیت بهداشتی و امداد رسانی منطقه را بررسی و آن را مطلوب ارزیابی کردند.

به گفته وی، هیچ بیماری خاصی در این منطقه مشاهده نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان تصریح کرد: با فوت یکی از مصدومان حادثه در بیمارستان دامغان، شمار قربانیان این زلزله به چهار نفر رسید.

کد مطلب 1142459

