ساخت 25 مجتمع آبرسانی در روستاهای مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین برزگر پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد مجتمع آبرسانی 10 مورد در روستاهای سوادکوه، 12 مورد در روستاهای قائمشهر و سه مورد در روستاهای جویبار در حال ساخت است.

وی اعتبار تخصیص یافته برای اجرای این مجتمع های آبرسانی روستایی را 22 میلیارد و 500 میلیون ریال برشمرد و گفت: این طرح ها ا ز محل اعتبارات عمرانی آبفار مازندارن در حال ساخت است.

به گفته مدیرعامل آبفار مازندران برای تکمیل این مجتمعهای آبرسانی روستایی به 34 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی به پیشنهاد اجرای 20 طرح آب روستایی در مازندران اشاره کرد و گفت: مجموعه مدیریت آبفا کشور با اجرای 14 طرح در سال جاری موافقت کرد.

وی به مشکل آب آشامیدنی سالم 13 روستای سد البرز اشاره کرد و گفت: با دستور و پیگیری وزیر نیرو و حضور مشاور پارلمانی آبفا کشور مسائل مربوط به این روستاها بررسی شد.

برزگر عنوان کرد: در این جلسه ضمن تاکید بر رفع مشکل آب آشامیدنی این روستاها در مدت اندک، اعتبار مورد نیاز طرح مطالعاتی انتقال و ایجا د خطوط لوله مورد نظر نیز تامین شد.

وی اظهار داشت: برای انجام مطالعات اولیه خطوط لوله انتقال آب این روستاها 25 میلیارد ریال برآورد هزینه شد.