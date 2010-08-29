طرح ممنوعیت تردد اتوبوسهای با عمر بالای 26 سال اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بهزاد برقی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از ابتدای مهرماه امسال همزمان با سراسر کشور طرح ممنوعیت تردد اتوبوسهای مدل 59 تا 63 فعال در مسیرهای بالای 500 کیلومتر اجرا می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را افزایش ضریب ایمنی سفرها در مسیرهای طولانی و ارتقا کیفی خدمات قابل ارائه به مسافران دانست و بیان داشت: زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح و نوسازی ناوگان مسافربری فعال مدل های مورد نظر در مسیرهای بالای 500 کیلومتر فراهم شده است.

رئیس اداره مسافر اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی تامین تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر و رایزنی با سازندگان اتوبوس های مسافربری برای ارائه تخفیفهای خرید وسائط نقلیه را از جمله اقدامات انجام شده برای اجرای بهتر این طرح در استان عنوان کرد.

برقی همچنین از شناسایی تنها پنج دستگاه اتوبوس مسافربری مدل 59 تا 63 فعال در مسیرهای بالای 500 کیلومتر در آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: در صورت تامین اعتبارات لازم و تصویب قطعی به زودی با شناسایی مینی بوسهای فرسوده استان اجرای طرح نوسازی این ناوگان نیز عملیاتی می شود.