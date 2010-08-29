هشت پروژه عمرانی - فرهنگی در شهر مود به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فرماندار سربیشه پیش از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح این پروژهها با اشاره به خدمات قابل توجه و شایان دولتهای نهم و دهم در طول چند سال گذشته، دولت عدالت محور را خدمت گزار مردم و ملت را پشتوانه دولت دانست.
سیدعلیرضا حسینی اظهار داشت: عنایت دولت و مدیران دولتی از عالی ترین سطوح تا پایین ترین ردهها در دولت نهم و دهم همواره معطوف به محرومان، مستضعفان و نقاط کمتر توسعه یافته بوده است و گواه این مدعا این است که سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت وزیران به عنوان مهم ترین سیاست راهبردی دولت در توجه به پیشرفت همه جانبه تمام نقاط کشور اعم از شهرها و روستاهای گوناگون از استان خراسان جنوبی به عنوان نوپاترین استان تأسیس شده در کشور آغاز شد.
وی از سفر استاندار خراسان جنوبی برای افتتاح برخی طرحهای عمرانی و فرهنگی شهرستان و دیدار و گفتوگو با مردم این شهرستان در هفته جاری خبر داد و از همه دستگاههای اجرایی شهرستان خواست همه امکانات و توان خود را برای اجرای هر چه مطلوب تر در این راستا به کار بندند.
فرماندار سربیشه گفت: مردم مود در هفته دولت شاهد بهره برداری از هشت پروژه عمرانی، اقتصادی و فرهنگی در این بخش هستند که برای تکمیل این پروژهها یک میلیارد و 570 میلیون ریال هزینه شده است.
حسینی اظهار داشت: اجرای طرح هادی در روستای حاجیآباد، اجرای طرح هادی در روستای فنود، احیا و مرمت قنات غیاث الدین، ترمیم و اصلاح شبکه برق شهر مود، تأمین برق شهرک فرهنگیان مود، افتتاح آموزشگاه کامپیوتر و کارگاه تولیدی پوشاک از جمله این طرحها است.
