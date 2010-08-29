به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدتقی رهبر نماینده اصفهان در حاشیه برگزاری جلسه روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب با اشاره به پخش سریال در مسیر زاینده رود که شبها از صدا و سیما پخش می‌شود گفت: این سریال مردم اصفهان را که سابقه فرهنگی و تمدن بالایی داشته و شهیدان بسیاری را در راه انقلاب دادند مورد اهانت قرار داده است.

وی گفت: هم به لحاظ تقلید در نحوه سخن گفتن اصفهانی‌ها و هم محتوای مطالب اهانت در این سریال وجود دارد و در این زمینه مردم اصفهان طوماری خطاب به رئیس صدا و سیما تهیه کرده‌اند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: بنده نیز در گفتگویی که با معاون پارلمانی صدا وسیما داشتم خواستار انعکاس این اعتراض به رئیس صدا و سیما شدم. البته در نماز جمعه اصفهان نیز این مورد یادآوری شده است.

رهبر از تهیه نامه اعتراضی دانشجویان اصفهانی خطاب به صدا و سیما خبر داد و گفت: نظر ما این است که نباید صدا و سیمایی‌ها دور هم نشسته ببرند و بدوزند بلکه باید حساب شده تر کار کنند.