بهزیستی متولی درمان معتادان نیست/ ابلاغ پروتکل جدید کمپهای ترک اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد اقطار در نشست خبری پیش از ظهر امروز یکشنبه خود با خبرنگاران افزود: نمی شود که ستاد مبارزه با مواد مخدر که بودجه و مسئولیت این کار را دارد مدام اعلام کند که بهزیستی در این مورد به وظایف خود عمل نمی کند.

وی در مورد تعطیلی کمپهای غیر مجاز اظهار داشت: توافق ما با ستاد مبارزه با مواد مخدر این بود که سازمان بهزیستی اسامی کمپهای مجاز را اعلام و بقیه را نیروی انتظامی تعطیل کند چرا که شناسایی این مراکز نیاز به نیروهای امنیتی دارد و از عهده سازمان بهزیستی خارج است.

برای اعطای مجوز به کمپهای غیراستاندارد تحت فشاریم

مدیر کل دفتر پیشگیری و امور اعتیاد سازمان بهزیستی تاکید کرد: سازمان بهزیستی در برخی استانها برای اعطای مجوز به تمامی کمپها تحت فشار است ولی ما مقاومت می کنیم تا تنها کمپهایی که استاندارد باشند مجوز دریافت کنند.

اقطار ادامه داد: پروتکل جدید کمپهای ترک اعتیاد تهیه شده و منتظر امضای رئیس سازمان است که به زودی ابلاغ شده و کمپها موظف به رعایت آن هستند و گرنه تعطیل می شوند.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون تنها وزارت بهداشت و وزارت رفاه مرجع صدور مجوز درمان کمپهای ترک اعتیاد هستند البته ممکن است نهادهای دیگری مانند وزارت کشور هم مجوز تاسیس NGOبدهند ولی مجوز درمان تنها بر عهده این نهاد است.

مدیر کل دفتر پیشگیری و امور اعتیاد سازمان بهزیستی تصریح کرد: سازمان بهزیستی به هیچ مرکزی که به اجبار معتادان را نگهداری می کند مجوز نداده است و معتادان به خواست خود فرم پرکرده و وارد کمپها می شوند و در صورت انصراف از درمان می توانند از کمپ خارج شوند.

وی همچنین اضافه کرد: برنامه ای برای اجبار معتادان پرخطر به ترک و تحویل به مراکز درمان نداریم چرا که تجربه نشان می دهد این اقدام نتیجه معکوس در بهبود فرد معتاد دارد.

لایحه اورژانس اجتماعی به زودی به هیئت دولت می رود

اقطار با بیان اینکه لایحه اورژانس اجتماعی در حال تکمیل در وزارت رفاه است و در مدت چند هفته آینده به هیئت دولت ارسال می‌شود گفت: با تصویب لایحه اورژانس اجتماعی مشکل پیش بینی نشدن اعتبارات خاص برای این اورژانس، امکان عبور از خط ویژه و استفاده از بی سیم حل می‌شود.

وی تاکید کرد: برای مواردی مانند خودکشی و یا کودک آزاری به عبور از خط ویژه و یا استفاده از چراغ گردان نیاز است که امیدواریم تا دو ماه آینده این مشکلات برطرف شود.

به گفته وی، مقدمات تشکیل شورایعالی ستاد ساماندهی کودکان خیابانی انجام شد و اولین جلسه این شورا بعد از ماه رمضان تشکیل می شود.

مدیر کل دفتر پیشگیری و امور اعتیاد سازمان بهزیستی افزود: هم اکنون 138 مرکز مداخله در بحران، 91 خط اورژانس اجتماعی، 64 خودرو سیار که تا چند ماه آینده به 200 دستگاه می رسد و 77 پایگاه اجتماعی در شهرهای کوچک در کل کشور وجود دارد.

خطوط اورژانس اجتماعی برخی شهرها قطع شده است

اقطار با بیان اینکه با واگذاری مخابرات به بخش خصوصی حق شارژ برای خط اورژانس اجتماعی کشور قائل شده اند گفت: به همین دلیل این خطوط در برخی شهرها قطع شده اند و ممکن است تعدادی نیز به زودی قطع شوند.

وی با اشاره به اینکه برای توسعه نیروها نیاز است تا خط ملی اورژانس اجتماعی پیش بینی شود افزود: به کارگیری دو هزار و 500 نیروی فعال و تجهیزات این خط 21 میلیارد تومان اعتیار نیاز دارد که سه میلیارد تومان آن از اعتبارات سازمان بهزیستی تامین شده و قرار است سه میلیارد تومان نیز از سوی دولت تعلق گیرد و بقیه این اعتبار را نیز وزارت رفاه تامین می کند.

مدیر کل دفتر پیشگیری و امور اعتیاد سازمان بهزیستی با بیان اینکه این سازمان به تنهایی قادر به حل معضلات اجتماعی نیست تاکید کرد: حل مسائل اجتماعی نیاز به وزارتخانه با اعتباراتی در حد وزارتخانه دارد و در توان یک سازمان با اعتبارات محدود نیست.

وی در مورد آمار جمع آوری کودکان خیابانی گفت: در سال 88 ، 69 کودک زیر 6 سال، هزار و 36 کودک 6 تا 11 سال، یکهزار و 324 کودک بین 12 تا 14 سال و 860 کودک بین 15 تا 18 سال در تهران جمع آوری شد که این کودکان از طریق گشت شهرداری و نیروی انتظامی به مرکز یاسر تحویل داده می شوند.

به گفته وی، از مجموع سه هزار و 289 کودک جمع آوری شده از خیابانها در سال 88 دو هزار و 260 کودک ایرانی و بقیه یعنی حدود 30 درصد از اتباع کشورهای خارجی بودند.

اقطار ادامه داد: در چهار ماه ابتدای امسال نیز 373 کودک توسط گشتهای شهرداری و نیروی انتظامی به بهزیستی تحویل شدند که 97 نفر آنها اتباع خارجی بودند. اغلب این کودکان دارای سرپرست هستند و بهزیستی برای نگهداری آنها حکم قضایی ندارد.

ضعف فرهنگ سازی؛ دلیل درآمد850 هزار تومانی متکدیان

وی با اشاره به اینکه چهارسال است اعتبار ساماندهی کودکان خیابانی قطع شده گفت: سازمان بهزیستی تنها نهاد مسئول در این مشکل نیست. اگر روزانه هر متکدی در تهران حداقل 800 هزار تومان درآمد دارد و مردم به این افراد کمک می کنند، این از کم کاری سازمان بهزیستی است یا نهادهای دیگری که باید فرهنگ سازی می کردند؟

به گفته وی، برای ساماندهی کودکان خیابانی در تهران از اعتبارات سازمان بهزیستی حدود 850 میلیون تومان بودجه در نظر گرفته شده که تا کنون 765 میلیون تومان آن ابلاغ شده است.