خبرهای کوتاه استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته فنی باشگاه استقلال امروز یکشنبه برگزار شد. اعضای کمیته فنی باشگاه استقلال پس از بازی روز جمعه مقابل سپاهان اصفهان، امروز برای بررسی این بازی تشکیل جلسه دادند. ناصر حجازی، غلامحسین مظلومی، منصور پورحیدری، پرویز مظلومی و رضا رجبی اعضای کمیته فنی باشگاه هستند.

در این نشست به غیر از بررسی بازی، برنامه‌های تمرینی تیم در جریان اردو مشخص شد. بر همین اساس مقرر شد در این اردو تمرینات ویژه بدنسازی برگزار بشود. از آنجایی که پیش از آغاز فصل استقلالی‌ها فرصت چندانی برای بدنسازی نداشتند، در این اردو بدنسازی می‌کنند. این اردو از روز دوشنبه تا پنجشنبه در هتل المپیک برگزار می‌شود.

آندرانیک تیموریان تا فردا دوشنبه پاسخ نهایی خود را برای پیوستن به تیم فوتبال استقلال تهران می‌دهد. مذاکرات نهایی بین مدیربرنامه‌های این بازیکن و مسئولان باشگاه انجام شده است. اختلاف نظر بر روی بندهایی از قرارداد و مبلغ آن است. تیموریان در صورت پذیرفتن این شرایط تا فردا دوشنبه نظر خود را اعلام می‌کند.

این اتفاق در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به حضور فیلیپ آلوز دسوزا، فرزاد آشوبی و کیانوش رحمتی در پست تیموریان، مسئولان باشگاه تمایل چندانی برای جذب این بازیکن ندارند. آندرانیک اگر شرایط استقلال را بپذیرد، پیراهن این تیم را به تن می‌کند چرا که مسئولان باشگاه استقلال با توجه به حضور 3 بازیکن در پست تیموریان، از موضع خود در خصوص مبلغ و برخی از بندهای قرارداد کوتاه نخواهند آمد.