۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۲۱

مراسم شبهای قدر امشب در مالزی آغاز می‌شود

کوالالامپور - دفتر منطقه‌ای خبرگزاری مهر در شرق آسیا: رایزن فرهنگی کشورمان و وکیل مراجع عظام در مالزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد مراسم احیای ماه مبارک رمضان از امشب (یکشنبه شب) آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کوالالامپور، در بیانیه روز یکشنبه رایزنی فرهنگی آمده است که ماه رمضان در مالزی از روز پنجشنبه 21 مرداد ماه آغاز شده و امشب شب احیاء است.

در این بیانیه آمده است با توجه به سؤالات برادران و خواهران ایرانی به ویژه دانشجویان در رابطه با آغاز ماه مبارک رمضان به اطلاع می رساند که شروع هر ماه از جمله ماه رمضان بر اساس فقه شیعه با رؤیت هلال ماه تحقق می یابد و رؤیت هلال در مالزی ومنطقه شرق آسیا غروب روز چهارشنبه  20 مرداد ماه به اثبات رسیده است.

رایزن فرهنگی کشورمان  از همه هموطنان  روزه دار دعوت کرد بر اساس این محاسبه یکشنبه، سه شنبه و  پنجشنبه شب با حضور در مراسم ویژه شبهای قدر از معنویت این شب ها بهره مند گردند.

 پیشتر بر اساس بیانیه دولت مالزی روز چهارشنبه بیستم مرداد ماه آغاز ماه رمضان اعلام شد و تعدادی از ایرانیها شب گذشته مراسم احیاء را برگزار کردند .


 
