جزئیات پذیرش بدون کنکور دانشجو در دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان ورود بدون آزمون به دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران باید جزء دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته و مدارک تحصیلی مرتبط با علوم و فنون نوین باشند و به لحاظ میانگین کل، جزو 10 درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

متقاضیان می توانند در مهلت زمانی 8 تا 20 شهریور ماه 89 مدارک خود را برای شرکت در دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه تهران ارائه کنند.

رشته های دانشکده علوم و فنون نوین برای پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد شامل هوافضا گرایشهای (آیرودینامیک- سازه های هوا فضایی) با ظرفیت 20 نفر، بیوتکنولوژی میکروبی با ظرفیت 10 نفر، مهندسی پزشکی گرایشهای (بافت، بیومتریال) با ظرفیت 20 نفر و مهندسی مکاترونیک با ظرفیت 10 نفر است.

در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) نیز در رشته نانوبیوتکنولوژی با ظرفیت 5 نفر و آینده پژوهی با ظرفیت 5 نفر دانشجو پذیرفته می شود.

برای پذیرش در دوره دکتری تخصصی، دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی دولتی تابعه وزارت علوم، باید حداقل دو مقاله (استخراج شده از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد) مطابق لیست مجلات معتبر علمی– پژوهشی ملی یا بین المللی مورد تأیید وزارت متبوع داشته باشند.

همچنین دانشجویان نمونه کشوری دوره کارشناسی ارشد دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی دولتی تابعه وزارت علوم، با معرفی معاونت دانشجویی وزارت متبوع و دارا بودن حداقل یک مقاله چاپ شده (استخراج شده از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد) می توانند در این دوره ثبت نام کنند.

معدل کل دروس دوره کارشناسی ارشد متقاضی باید بدون احتساب نمره پایان نامه، حداقل 17 باشد و پایان نامه دوره کارشناسی ارشد متقاضی، با درجه عالی ارزشیابی شده باشد.

پذیرش نهایی پس از انجام مصاحبه و اعلام نظرکمیته پذیرش دانشجو در دانشکده علوم و فنون نوین انجام می پذیرد لذا داشتن شرایط اولیه و تحویل مدارک، به منزله پذیرش قطعی تلقی نمی شود و هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند.

پذیرفته شدگان نهایی در دوره دکتری تخصصی لازم است حداکثر تا قبل از امتحان جامع، حد نصاب قبولی نمره زبان عمومی را بر اساس مقررات اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران احراز کنند.

به مدارکی که از طریق پست یا اشخاص غیر ذینفع و خارج از مهلت تعیین شده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد تنها مدارک و سوابقی دانش آموختگانی قابل بررسی است که صرفاً در رشته های مندرج در جداول مربوطه دانش آموخته شده باشند.