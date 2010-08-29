۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

داوری:

راه اندازی صندوق اشتغال در شهربابک ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کانون بازنشستگان شرکت ملی صنایع مس ایران تاسیس صندوق اشتغال در شهربابک را در راستای رفع مشکل بیکاری الزامی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عبدالرضا داوری ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی ایجاد باشگاه مس شهربابک گفت: با توجه به نگاه ویژه شرکت مس و برنامه های مدون و زمانبندی شده قول می دهم نگاه اعتماد مردم به مجموعه مس روز افزون شده و در زمینه استعدادهای انسانی شهربابک و استان برنامه خاصی در قالب ایجاد یک صندوق اشتغال برای فرزندان بازنشتگان داریم که با توسعه این صندوق اشتغال ویژه در شهربابک به عنوان یک پایلوت و یک منطقه ویژه با ظرفیتهای خاص کمتر از 24 ماه مشکل اشتغال را با کمک کارشناسان حل خواهیم کرد.

وی ایجاد این صندوق را در حل مشکل اشتغال شهربابک ضروری دانست و گفت: یکی از سیاستهای شرکت مس حل مشکل بیکاری در شهرستانهای مس خیز کشور است.

داوری افزود: در حال حاضر با تلاشهای صورت گرفته شهربابک در اولویت طرحهای مجموعه مس است و سیاست دولت بر این قرار گرفته است و باشگاه ورزشی و توسعه فعالیتهای ورزشی فرهنگی در منطقه در اولویتها قراردارد.

وی گفت: با توجه به ظرفیتهای  موجود شهرستان، توسعه صنایع پایین دستی مس مد نظر ماست و با کارگروهی که در شهرستان قراردادیم در ایجاد مجتمع رفاهی و فرهنگی برای کل منطقه و خاص باز نشستگان اقدام خواهیم کرد و مطالعه توسعه گردشگری در منطقه را با توجه به فعالیتها شروع خواهیم کرد.

