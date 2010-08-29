راه اندازی صندوق اشتغال در شهربابک ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عبدالرضا داوری ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی ایجاد باشگاه مس شهربابک گفت: با توجه به نگاه ویژه شرکت مس و برنامه های مدون و زمانبندی شده قول می دهم نگاه اعتماد مردم به مجموعه مس روز افزون شده و در زمینه استعدادهای انسانی شهربابک و استان برنامه خاصی در قالب ایجاد یک صندوق اشتغال برای فرزندان بازنشتگان داریم که با توسعه این صندوق اشتغال ویژه در شهربابک به عنوان یک پایلوت و یک منطقه ویژه با ظرفیتهای خاص کمتر از 24 ماه مشکل اشتغال را با کمک کارشناسان حل خواهیم کرد.

وی ایجاد این صندوق را در حل مشکل اشتغال شهربابک ضروری دانست و گفت: یکی از سیاستهای شرکت مس حل مشکل بیکاری در شهرستانهای مس خیز کشور است.

داوری افزود: در حال حاضر با تلاشهای صورت گرفته شهربابک در اولویت طرحهای مجموعه مس است و سیاست دولت بر این قرار گرفته است و باشگاه ورزشی و توسعه فعالیتهای ورزشی فرهنگی در منطقه در اولویتها قراردارد.

وی گفت: با توجه به ظرفیتهای موجود شهرستان، توسعه صنایع پایین دستی مس مد نظر ماست و با کارگروهی که در شهرستان قراردادیم در ایجاد مجتمع رفاهی و فرهنگی برای کل منطقه و خاص باز نشستگان اقدام خواهیم کرد و مطالعه توسعه گردشگری در منطقه را با توجه به فعالیتها شروع خواهیم کرد.