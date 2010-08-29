۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۰

شیخی دبیر نمایشگاه طراحی هفته دفاع مقدس شد

مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری علی محمد شیخی را به عنوان دبیر نمایشگاه طراحی هفته دفاع مقدس انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر علی محمد شیخی، نقاش طی حکمی از سوی مرتضی گودرزی دیباج، مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری مسوول برگزاری نمایشگاه طراحی هفته دفاع مقدس شد.

دیباج آورده است: کلیه امور مربوط به نمایشگاه اعم از فراخوان، مذاکره با هنرمندان، دریافت آثار، ترکیب هیئت داوری، جوایز و هدایا، چاپ مجموعه و دیگر موارد مربوط به آن توسط جنابعالی و با همکاری کامل دفتر امور جشنواره‌ها، سایت و امور نمایشگاه‌ها انجام می‌شود.

مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری قصد دارد به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه طراحی از آثار هنرمندان برگزار کند که فراخوان این نمایشگاه نیز روی سایت این مرکز به نشانی اینترنتی www.tajasomi.ir قرار دارد.


 

کد مطلب 1142495

