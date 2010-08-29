به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پناه نجف زاده ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این برنامه فیلم‌هایی از استانهای آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، یزد، خوزستان و گلستان با موضوهای مختلف دینی و اجتماعی به مدت چهار روز نمایش داده می‌شود.

وی بیان داشت:علاقمندان می‌توانند جهت تماشای این فیلمها از ساعت 15 تا20 روزهای اعلام شده به حوزه هنری آذربایجان غربی مراجعه کنند.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این حوزه به مناسبت هفته‌ دفاع مقدس برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری را از 31 شهریور ماه امسال به مدت یک هفته در ارومیه برگزار می‌کند، اظهار داشت: نمایشگاه عکس و مسابقه‌ی تابلو کتاب، پخش فیلمهای دفاع مقدس، عرضه‌ی کتاب و محصولات فرهنگی، برنامه‌عکس و خاطره و همچنین ویژه برنامه یادیاران از جمله این برنامه ها است.

نجف زاده از برگزاری نشست ادبی شبی با حافظ با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان ارومیه خبر داد و خاطر نشان کرد: در این نشست غزلی از حافظ با مطلع غبار چهره‌ی جان می‌شود غبار تنم،خوشادمی که از چهره پرده برفکنم با حضور غلامرضا دانش‌فروز از شاعران و تذکره نویسان پیشکسوت استان مورد بررسی قرار گرفت و به نکات ادبی، عرفانی و فلسفی آن اشاره شد.