اسامی قربانیان سیل مراوه تپه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اق اویلی ممی زاده، 60 ساله، رمضان ممی زاده 24 ساله و سمیه ممی زاده 17 ساله قربانیان حادثه روز گذشته در این روستا هستند.

بارندگی شدید و رگبار عصر روز گذشته موجب وارد شدن خسارتهای زیادی به اراضی کشاورزی روستای قرن آوه شده است.

روستای قرن آوه از روستاهای در معرض کوچ گلستان است که در شرقی ترین نقطه استان واقع شده است.



همچنین بر اثر این سیلاب و بالاآمدن آب کانالهای فرعی گرگان رود در کیلومتر 16 کلاله - مراوه تپه این محور، راههای منطقه نیز مسدود شد که با تلاش نیروهای راهداری بازگشایی شده است.

مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: اکنون راه های منطقه با حضور نیروهای راه و ترابری باز است و رفت و آمد در آن جریان دارد.



محمدتقی جوان شورابی افزود: نیروهای راهداری منطقه از زمان اولیه بروز سیل در منطقه حضور یافتند و به امداد رسانی پرداختند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه شرایط در منطقه عادی شده است و راههای منطقه باز است.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.