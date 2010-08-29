  1. استانها
  2. گلستان
۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۰

اسامی قربانیان سیل مراوه تپه اعلام شد

اسامی قربانیان سیل مراوه تپه اعلام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: اسامی قربانیان حادثه سیل در روستای "قرناوه" مراوه تپه از توابع شرق استان گلستان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اق اویلی ممی زاده، 60 ساله،  رمضان ممی زاده 24 ساله و سمیه ممی زاده 17 ساله قربانیان حادثه روز گذشته در این روستا هستند.

بارندگی شدید و رگبار عصر روز گذشته موجب وارد شدن خسارتهای زیادی به اراضی کشاورزی روستای قرن آوه شده است.

روستای قرن آوه از روستاهای در معرض کوچ گلستان است که در شرقی ترین نقطه استان واقع شده است.
 
همچنین بر اثر این سیلاب و بالاآمدن آب کانالهای فرعی گرگان رود در کیلومتر 16 کلاله - مراوه تپه این محور، راههای منطقه نیز مسدود شد که با تلاش نیروهای راهداری بازگشایی شده است.
 
مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: اکنون راه های منطقه با حضور نیروهای راه و ترابری باز است و رفت و آمد در آن جریان دارد.
 
محمدتقی جوان شورابی افزود: نیروهای راهداری منطقه از زمان اولیه بروز سیل در منطقه حضور یافتند و به امداد رسانی پرداختند.
 
وی اظهار داشت: خوشبختانه شرایط در منطقه عادی شده است و راههای منطقه باز است.
 
گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.
کد مطلب 1142500

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها