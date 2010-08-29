درمان عفونتهای تعویض مفصل بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترغلامعلی عکاشه در آستانه برگزاری هجدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان ارتوپدی ایران با اعلام این خبر گفت: روز نخست این کنگره به موضوعاتی همچون بیماریهای خاص دست، مشکلات زانو، تروماها و مشکلات ارتوپدی کودکان اختصاص دارد.
وی افزود: از روز دوم کنگره نیز به مدت 4 روز در خصوص تکنیکهای جدید برای درمان آرتروسکوپی، تکنیکهای جدید تعویض مفصل، درمان عفونتهای پس از تعویض مفصل، پیشرفتهای نوین در خصوص تشخیص و درمان شکستگیهای پیچیده و دستاوردهای تجربی پزشکان متخصص ارتوپدی ایران همراه با سخنرانیهای متخصصان خارجی و پزشکان متخصص ایرانی مقیم خارج مورد بحث و بررسی و نتیجه گیری قرار می گیرد.
رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران تصریح کرد: در این کنگره علاوه بر ارایه پیشرفتها و تکنیکهای نوین تشخیصی و درمانی در ارتوپدی نحوه استفاده صحیح از ابزار جدید تشخیصی همچون ام آر آی و نحوه استفاده از ابزار جدید برای جایگذاری پروتزها مورد بحث و بررسی متخصصان قرار می گیرد .
عکاشه یادآور شد: همچنین در این کنگره موضوع اخلاق پزشکی در رشته ارتوپدی مورد بررسی قرار می گیرد و نحوه برخورد با بیماران آموزش داده می شود.
وی با اشاره به حضور متخصصانی از سایر کشورها در هجدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان ارتوپدی ایران گفت: در این کنگره سمپوزیومهایی با موضوعات زانو، اطفال، ستون فقرات، تومور و بیماریهای دیگر برگزار می شود.
عکاشه گفت: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اینترنتی www.iranoa.org و یا با شماره تماس 88983609، 88993935 تماس بگیرند.
هجدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان ارتوپدی ایران از 26 تا 30 مهر ماه در مرکز همایشهای بین المللی رایزن برگزار می شود.
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