175 طرح مخابراتی در آذربایجان غربی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، راه اندازی رومینگ بین همراه اول و شبکه GSM - WLL، راه اندازی سامانه BTS آنتن موبایل در راستای تقویت پوشش ارتباطات سیار در سطح استان، 13 دستگاه رپیتر، پنج پروژه BSC و دو مورد BTS میکرو از جمله طرحهای افتتاحی حوزه مخابرات استان بود.

نصب و راه اندازی دو مورد تجهیزات دیتای ADSL همراه با اینترنت پر سرعت کافوهای نوری، شش پروژه ITX، نصب و راه اندازی 32 پروژه OPTMUX، هیجده پروژه 320 - S و 21 پروژه رادیویی از دیگر طرحهای مخابراتی افتتاح شده در هفته دولت در آذربایجان غربی هستند.

همچنین 14 پروژه فیبر نوری به میزان 228 کیلومتر، 23 مورد کافوی نوری، پنج پروژه شبکه کابل، دو مورد پروژه نصب سوییج نیز از دیگر طرح های شرکت مخابرات آذربایجان غربی مورد بهره برداری قرار گرفته طی هفته دولت امسال بشمار می روند.