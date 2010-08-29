۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۴۰

خراسانی در گفتگو با مهر :

سوانح ریلی 29 درصد کاهش یافت

مدیر کل حفاظت و ایمنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران از کاهش 29 درصدی سوانح ریلی در کشور در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.

علیرضا خراسانی در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش 29 درصدی سوانح ریلی شبکه خط آهن کشور در پنج ماهه ابتدای سالجاری نسبت به مدت مشابه سال 88 ، گفت : ناوگان ، زیرسازی و ابنیه به عنوان سه عامل اثرگذار در بوجود آمدن سوانح ریلی محسوب می شود اما به طور کلی بیشترین دلیل ایجاد سوانح ریلی ، عامل انسانی است.

مدیر کل حفاظت و ایمنی سیر و حرکت راه آهن با اعلام اینکه در طول 5 ماه ابتدای سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حوادث و خروج از خط آهن 40 درصد کاهش داشته است، گفت: در همین مدت میزان برخورد وسایل نقلیه ریلی با عابر پیاده 6 درصد، وسایل نقلیه در جاده ها 20 درصد و با موانع دیگر 33 درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه اعلام کرد: در همین مدت حوادثی که بر اثر سوانح برای کارکنان به وجود آمده، 100 درصد کاهش یافته است، ضمن اینکه هیچ حادثه ای که منجر به فوت و یا مصدومت مسافرین شود، رخ نداده است. 

خراسانی به اقدامات انجام شده در راه آهن برای کاهش سوانح اشاره کرد و اظهار داشت: جلسات ستاد ارتقای ایمنی با حضور تمامی مسئولان راه آهن به صورت ماهیانه در راستای بهبود عملکرد و فعال کردن کمیسیون سوانح و کمیسیون گراف و نظارت و کنترل دقیق برگزار شد.

وی گفت : تخلفات احتمالی ، دلایل به وجود آورنده سوانح  یا کاهش ایمنی، افزایش میزان جریمه ها، کنترل سلامت کارکنان راه آهن، برقراری نظم و انضباط دقیق تر و بازدید مستمر از کلیه خطوط از جمله اقدامات انجام شده برای کاهش این سوانح محسوب می شوند.

