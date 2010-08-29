71 هزار نفر در مراکز درمانی شهرستان نیر ویزیت شد

علیرضا نعمت سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: این تعداد تنها در مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و کلنیکهای خصوصی پذیرفته شده و مطبهای پزشکان در این آمار لحاظ نشده است.

وی از راه اندازی درمانگاه تخصصی و اطفال در این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: تلاش می شود درمانگاه تخصصی زنان و زایمان نیر در این منطقه ایجاد شود.

فرماندار نیر با اشاره به تامین بخشی از نیازهای مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان در زمینه تامین نیروی انسانی و تجهیزات و لوازم پزشکی افزود: سایر نیازها نیز جهت تامین و رفع مشکلات موجود از طریق دانشگاه عل.م پزشکی استان پیگیری می شود.

وی همچنین خواستار تسریع در اجرای عملیات احداث ساختمان مرکز بهداشت و فوریتهای پزشکی بخش کورائیم شد و ابراز داشت: رفع نارسائیهای موجود در داروخانه های شهر نیر و تامین نیروی انسانی ماهر در بخشهای مختلف این شهرستان ضروری است.

نعمت سلطانی در پایان با اشاره به لزوم تجهیز مراکز درمانی و بهداشتی این منطقه به امکانات و لوازم پزشکی خاطر نشان کرد: باید در خصوص اهداف ایجاد درمان بستر و تامین نیروهای سازمانی در این مراکز مساعدت شود.