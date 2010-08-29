خانه بسکتبال استان ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، دبیر هیئت بسکتبال استان ایلام ظهر یکشنبه در این آیین گفت: هدف از ایجاد خانه بسکتبال فراهم آمدن امکانات لازم برای برگزاری مسابقات ملی و استانی و فعالیت کمیته استعدادیابی در استان است.

به گفته جانی پور بیش از هزار ورزشکار سازمان یافته در این ورزش فعالیت می کنند.

وی در ادامه با اشاره به افتتاح همزمان جشنواره مینی بسکتبال جام رمضان، گفت: این مسابقات با حضور چهار تیم از نونهالان پیگیری می شود.

همچنین در ادامه این مراسم از تعدادی پیشکسوت و ورزشکار این رشته تقدیر شد.

