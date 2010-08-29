ساختمان شهرداری اطاقور لنگرود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان در این مراسم گفت: اطاقور باید از بن بست خارج شود تا این منطقه بکر کشاورزی و گردشگری مورد توجه هرچه بیشتر سرمایه گذاران قرار گیرد.

روح الله قهرمانی چابک با اعلام اینکه اطاقور باید به مردم ایران و جهان بیشتر از این معرفی شود بر لزوم توسعه همه جانبه این منطقه زیبا تاکید کرد.

وی ادامه با اشاره به اینکه ارزش گذاری محصولات چای و برنج این منطقه هدف اصلی مسئولان است، اظهارداشت: از توان و استعداد این منطقه باید برای بهبود اوضاع اقتصادی مردم بیشتراستفاده کرد.

وی در ادامه به تمهیداتی که برای رونق بخش چای و برنج در استان گیلان با حمایت بخش خصوصی صورت گرفته است اشاره کرد و یاد آورشد: سرمایه گذاری خارجی و داخلی به شدت صنعت چای استان را متحول خواهد کرد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس نیز در این مراسم گفت: نام و آوازه جمهوری اسلامی در همه جای دنیا طنین انداز شده است و این همه به برکت خون شهداست.

مهرداد لاهوتی همچنین نسبت به رفع آب آشامیدنی مردم و ایجاد ادارات ضروری در اطاقور را متذکر شد و ادامه داد: هم اکنون شرایط بسیار خوبی در لنگرود حاکم است و پروژههای بسیار خوبی نیز به یمن هفته دولت افتتاح و یا در حال اجراست.

اطاقور از سال 1380 به شهر ارتقا پیدا کرده است و ساختمان شهرداری آن نیز با 570 متر زیر بنا با هزینه سه میلیارد ریال از منابع شهرداری لنگرود تأمین و پرداخت شده است.