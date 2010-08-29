کسب چهار مدال کاراته آسیا توسط ورزشکاران کرجی

محمد اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: دو نفر از بانوان کاراته کار کرج که برای اولین بار با حجاب اسلامی در قالب تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات آسیایی در کشور هنگ کنگ شرکت کردند موفق به کسب مدال شدند.

وی افزود: فاطمه چیذری صاحب مدال نقره در کاتا و در رده جوانان و مریم خیام دار در وزن منهای 53 کیلوگرم کمیته صاحب مدال برنز در رده جوانان شد.

رئیس هیئت کاراته کرج بیان کرد: در این مسابقات علاوه بر موفقیت بانوان کاراته کار،‌ دونفر در بخش آقایان نیز صاحب مدال شدند.

وی خاطرنشان کرد: مهران یوسفی در وزن 76 کیلوگرم و مسعود پرویز در وزن 70 کیلوگرم کمیته در رده جوانان صاحب مدال شدند و موفقیت دیگری را برای کشور رقم زدند.

اکرمی بیان داشت: در این رقابتها علاوه بر کاراته کاران کرجی دو تن از داوران کرجی به نامهای محمد کاظمی و منوچهر محمدیان نیز شرکت داشته و توانستند در سطح آسیا ارتقا درجه داوری پیدا کنند.