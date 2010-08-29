7 هزار طرح در خراسان جنوبی به بهره برداری رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید ظهر یکشنبه در جمع مردم درمسجد امام حسین (ع) بیرجند اظهارداشت: در هفته دولت، بیش از 560 پروژه در استان با اعتبار 950 میلیارد ریال افتتاح می شود.

وی بیان داشت: امسال 47 میلیارد و 600 میلیون تومان دراستان سرمایه گذاری شده است. ‏

وی با اشاره به قسمتی از خدمات صورت گرفته دولت نهم و ادامه آن در دولت دهم گفت: درموضوع خدمات و گازرسانی اتفاق و تحول عظیم شبیه به معجزه دراستان اتفاق افتاده است، چرا که دردولت اصلاحات وقتی موضوع گازرسانی به استان های محروم و توسعه نیافته مطرح بودد، دولتمردان درآن روز اصلا باور نمی کردند و از پیشنهاد کنندگان می خواستند وارد این موضوع نشوند.

وی بابیان اینکه تمام هم و غم و تلاش آنان مسائل واهداف دیگر بود،افزود: بلافاصله بعد از دولت نهم و طرح موضوع تمرکززدایی، محرومیت زدایی، عدالت وتوجه به مناطق کمتر توسعه یافته، گازرسانی مدنظر قرار گرفت.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به این که 80درصد جمعیت شهری استان از نعمت گاز در استان برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: تا قبل از هفته دولت تنها جمعیت شهری ازگاز استفاده می کردند و درهفته دولت این رقم به پنج درصد خواهد رسید.

به گفته وی با برنامه ریزی های صورت گرفته سعی می شود تا دو سال آینده 35 درصد جمعیت روستایی بتوانند از گاز استفاده کنند.

استاندارخراسان جنوبی از شروع گازرسانی به شهرستان سربیشه با اعتبار 60 میلیارد ریال خبر داد و گفت: گازرسانی به نهبندان هم دردستورکار قرار گرفته که همزمان با شروع خط هفتم انتقال گاز از عسلویه به ایرانشهر، این شهرستان نیزاز نعمت گاز بهره مندخواهدشد.

رشید با اعلام این که صفر تا 100 درصد پروژه های گازرسانی و خدمات رسانی، دردولت نهم و ادامه آن در دولت دهم اتفاق افتاده است تأکید کرد : ساخت 50 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی زمینه مناسبی برای استفاده توده مردم و خصوصا افراد با تمکن مالی کم می باشد.

وی اضافه کرد: سه هزار واحد مسکونی مهرتا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

استاندارخراسان جنوبی به برنامه های بخش صنعت و معدن اشاره کرد و اظهارداشت: پروانه های بهره برداری صنعتی نسبت به قبل از انقلاب 10 برابرشده وبیش از 50 درصد این پروانه ها دردولت نهم و دهم صادرشده است.

وی افزود: قبل از انقلاب، شهرک صنعتی دراستان وجود نداشت و اکنون شش شهرک و هفت ناحیه صنعتی در استان فعال است.

رشید تصریح کرد: امروز سرانه ورزشی در استان 104 سانتی متر برای هرنفر است درحالی که درسال 84 این رقم 45 سانتی متر بوده و مجموعه فضای ورزشی نیز از 14 فضا به 54 پروژه ورزشی دردولت نهم افزایش یافته است.

استاندار خراسان جنوبی سرمایه گذاری دربخش داخلی وخارجی برای شکوفایی و توسعه متوازن استان را بسیارمهم وضروری خواند و تأکید کرد: برای سرمایه گذاری های مورد نیاز دراستان، مقدمات لازم و موافقت مراکز برای احداث پارک نوآوری و فن آوری فراهم شده است.

به گفته وی تا کنون حدود500 میلیارد ریال برای بنگاه های زودبازده در استان هزینه شده است.

رشید ازتشکیل ستاد سرمایه گذاری و پارک سرمایه گذاری با حمایت دولت در استان خبرداد و بیان داشت: موضوع برگزاری این اجلاس که مهرماه دراستان برگزار می گردد، فرصت طلایی برای شناسایی و معرفی بنیه فرهنگی و دینی استان می باشد.

وی بر همکاری همه دستگاه های اجرایی و مردم را برای هرچه با شکوه تر برگزار شدن این مراسم تاکید کرد.