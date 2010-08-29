رسالت جشنواره فیلم دانشجویی شناسایی افراد مستعد است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز 7 شهریور نخستین نشست مطبوعاتی چهارمین جشنواره ملی فیلم دانشجویی در سالن کنفرانس دانشکده صدا وسیما برگزار شد. در این نشست که با تاخیر زیادی برگزار شد دکتر سید مرتضی موسویان قائم مقام معاون اموزش وپژوهش و رئیس جشنواره و کاظم نظری دبیر جشنواره حضور داشتند.

در ابتدا دکتر موسویان اهداف جشنواره را چنین عنوان کرد: نتایج چهارمین جشنواره فیلم دانشجویی از 6 تا 10 اذر اعلام می‌شود. این جشنواره تنها جشنواره فیلم در سطح ملی است که برای دانشجویان برگزار می شود. متولی این جشنواره از جانب وزارت ارشاد دانشکده صدا وسیما است که موفق شده نام این جشنواره دوسالانه را در تقویم جشنواره ها به ثبت برساند.

وی ادامه داد: یکی از اهداف این جشنواره شناسایی پتانسیل‌های بالقوه در تولید فیلم در سطح ملی است. قصد ما این است که مدیران و مسئولین شبکه ها در رسانه ملی با این پتانسیل ها آشنا شوند و از استعداد وتوانایی این جوانان استفاده کنند. ایجاد زمینه رقابتی سالم برای کلیه دانشجویان رشته های هنری ودیگر رشته ها و محک زدن آنها هدف دیگربرگزاری این جشنواره است.

رئیس جشنواره افزود: با در نظر گرفتن آثاری که از موسسات و دانشگاه های مختلف برای دبیرخانه ارسال می شود می توان به میزان توانایی دانشگاه های هنری پی برد. همچنین این جشنواره بهانه ای برای تولید آثار کمی و کیفی دانشجویی است. به این دلیل دبیرخانه جشنواره واحدی به نام واحد تولید دانشجویی در حمایت مادی ومعنوی از دانشجویان تاسیس کرده است که می‌تواند در طول سال به جوانان کمک کند.

وی خاطر نشان کرد: در سالهای آینده تلاش می کنیم که جشنواره پنجم فیلم دانشجویی را به صورت فراملی برگزار کنیم. مسئولان جشنواره معتقد هستند که این فضای رقابتی باید در سطح بین المللی برگزار شود. همچنین امسال به فیلم هایی با موضوع اخلاق، امید وآگاهی با محوریت خانواده و رفتار اجتماعی جوائز ویژه ای اهدا می شود.

موسویان ادامه داد: بخش نگاه ویژه با موضوع همت مضاعف،کار مضاعف که اختصاص به نمایش فیلم های سه دقیقه ای دارد امسال به بخش های مختلف جشنواره افزوده شده است. نشستهایی با مدیران شبکه های مختلف صورت گرفته وقرار است این فیلمها بعد از دریافت حقوق مادی ومعنوی به صاحبانشان از شبکه های مختلف سیما پخش شوند. برای شناسایی افراد مستعد ومعرفی انها به مدیران شبکه ها، آنها قرار است جدا از بقیه داوران همه فیلم های جشنواره را جداگانه داوری کنند.

وی درباره جوائزی که این جشنواره برای افراد برتر در نظر گرفته گفت: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار وجایزه بزرگ برای بهترین اثر جشنواره 30 میلیون ریال است. تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 5 جایزه اول برای بخش های مختلف به مبلغ 25 میلیون ریال، دیپلم افتخار و 5 جایزه دوم به مبلغ 15 میلیون ریال و دیپلم افتخار و 5 جایزه سوم به مبلغ 10 میلیون ریال به افراد برتر اهدا می شود.

درادامه نشست کاظم نظری مدیر جشنواره درباره بخش های جدید جشنواره گفت: امسال بخش های ویژهای مانند مروری بر جشنواره های ملی کشور، برگزاری کارگاههای اموزشی با موضوع فیلمنامه نویسی برای تلویزیون و مستند سازی و جلوه های ویژه به جشنواره افزوده شده است.

در پایان نشست موسویان ونظری به سوالات خبرنگاران درباره برگزاری جشنواره پاسخ گفتند.